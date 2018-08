Tekniikan kehitys ja uudet sopimukset vauhdittavat tuulivoimaa – Kannukseen nousee Suomen kolmas voimala ilman valtion tukea

Suomeen rakennetaan jo kolmatta markkinoiden ehdoilla toimivaa tuulivoimapuistoa. Saksalainen tuulivoimayhtiö WPD rakentaa parhaillaan Kannukseen Keski-Pohjanmaalle 14 turbiinin ja teholtaan 60 megawatin tuulivoimapuistoa, eikä ole hakenut voimalalle valtion tukea.

Voimalan on tarkoitus alkaa tuottaa sähköä ensi vuoden loppuun mennessä.

Tuettomuuden mahdollistaa se, että voimalan tuottama sähkö myydään kokonaisuudessaan yhdelle ostajataholle niin kutsutulla pitkäaikaisella sähkönhankintasopimuksella (PPA). WPD Finlandin toimitusjohtaja Heikki Peltomaa ei paljasta ostajatahon nimeä mutta sanoo, että yritys ostaa koko Kannuksen voimalan tuotannon ja käyttää sähkön itse. Myöskään sopimuksessa sovittua hintaa Peltomaa ei kerro.

Myös toinen tueton tuulipuisto, CPC Finlandin Isojoen-hanke, toteutetaan samaan tapaan PPA-sopimuksella. Yhtiö kertoi hankkeesta heinäkuussa.

Kolmas ilman tukea rakennettava tuulivoimapuisto on Tuuliwattin omistama viiden voimalan puisto Iissä, Perämeren rannalla. Iissä tuettomuus on mahdollista siksi, että sinne rakennettavat voimalat ovat poikkeuksellisen korkeita, 250-metrisiä. Tämä kasvattaa voimalan tuotantoa merkittävästi.

”Kustannusten lasku on pitkäaikainen trendi”

Uutiset tuettomien tuulivoimaloiden nousemisesta eivät yllätä Lappeenrannan teknillisen yliopiston energiatekniikan professoria Esa Vakkilaista.

”Tuulivoiman kustannusten lasku on pitkäaikainen trendi. Nyt näyttää siltä, että tämä [rakentaminen ilman tukia] tulee vähän etuajassa. Syynä siihen on sähkön hinnan nousu pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla huonon vesitilanteen ja muun kuin tuulivoiman tuotantokapasiteetin vähenemisen ansiosta.”

Samaan aikaan päästöoikeuksien hintojen nousu heikentää fossiilisten polttoaineiden käytön kannattavuutta.

Tuulivoiman kilpailukykyisyys tuli esiin jo viime syksynä julkaistussa raportissa, jonka tekijöihin Vakkilainen kuuluu. Eri tuotantomuotojen kustannuksia vertailevan raportin mukaan maalle rakennettava tuulivoima on jo Suomessa halvin vaihtoehto rakentaa uutta sähköntuotantoa.

Raportissa tyypillisen maatuulivoiman tuotantokustannukseksi arvioidaan 41,4 euroa megawattitunnilta. Todelliset kustannukset vaihtelevat kohteittain. Tuuliwatti kertoo, että sen uudet voimalat Iissä pystyvät tuottamaan sähköä alle 30 euron hintaan.

PPA-sopimukset ovat varsin yleisiä Ruotsissa

WPD:n Peltomaa sanoo, että teknologinen kehitys selittää Kannuksen hankkeen toteutumista.

”Roottorikoon ja voimaloiden korkeuden kasvu on merkittävää. Tuulivoiman tuotantohinnat alkavat olla kilpailukykyisiä.”

Kannuksen hankkeen kustannuksia laskee myös se, että kantaverkko kulkee niin lähellä, että verkkoon liittyminen on halpaa.

Teknisen kehityksen ohella juuri pitkäaikaisten sähkönhankintasopimusten rantautuminen Suomeen voi vauhdittaa markkinaehtoisen tuulivoiman rakentamista, Vakkilainen uskoo. PPA-sopimukset ovat jo varsin yleisiä Ruotsissa ja Norjassa.

PPA-sopimuksessa ostaja sitoutuu ostamaan sähköä tietyn aikaa ennalta sovittuun hintaan. Tyypillisesti ostaja on ison teollisuusyrityksen kaltainen suuri sähkönkäyttäjä, joka tekee sopimuksen 10–25 vuodeksi.

Sopimuksen idea on ennakoitavuus: ostaja ja tuottaja suojautuvat sähkön markkinahinnan heilahduksilta. Tuulivoimayhtiön on myös helpompi saada rakentamiseen edullista rahoitusta, kun sillä on tiedossa sähkölle pitkäaikainen ostaja.

Markkinaehtoiset tuulivoimainvestoinnit lisääntyvät

Järjestelyn ansiosta sähköä voi myydä halvemmalla. WPD:n Peltomaa arvioi, että Suomessa on useita tuulivoimahankkeita, jotka voitaisiin toteuttaa 15 vuoden hankintasopimuksella jopa alle 35 euron megawattituntihintaan.

Sähkön markkinahinta pohjoismaisessa sähköpörssissä Nordpoolissa on heinä–elokuun aikana vaihdellut 45–65 euron välillä megawattitunnilta. Pyhäjoelle uutta ydinvoimalaa rakentava Fennovoima puolestaan kertoo, että voimalan osakasyhtiöt maksavat sähköstä enintään 50 euroa megawattitunnilta.

Peltomaa kutsuu WPD:n nyt solmimaa sopimusta pelinavaukseksi. ”PPA-maailma on Suomessa nyt avattu, ja nämä sopimukset varmasti yleistyvät.”

Vakkilainen uskoo, että markkinaehtoiset tuulivoimainvestoinnit eivät jää tähän. ”Arvioni on, että niitä nähdään piakkoin lisääkin.”