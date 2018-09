Tältä näyttää tamperelainen ratikka – se on ”konstailematon” ja ”aito”

Tampereella julkaistiin keskiviikkona aamupäivällä ensimmäisiä varsinaisia havainnekuvia siitä, millainen kaupungin ratikasta tulee.

Samoin ilmeni, että sen väriksi tulee joko vaaleansininen tai tiilenpunainen metallinhohtoväri. Näistä kahdesta valitaan yleisöäänestyksessä suosikki Tampere-päivän tapahtumassa ensi viikonloppuna. Siitä voi äänestää myös verkossa.

Nämä värit olivat ehdolla olevista väreistä yleisön suosikkeja viime keväänä. Voittajaväri julkaistaan maanantaina lokakuun 1. päivä. Pinkki väri ei siis ole äänestyksen vaihtoehto.

Ensimmäinen vaunu valmistuu vuoden 2020 alussa

Huomio vaunun havainnekuvissa kiinnittyy keulan muotoon ja siinä kulkevaan led-huomiovalonauhaan, mikä parantaa vaunun havaittavuutta ja kertoo sen kulkusuunnan. Se antaa voimakkaan kontrastin keulan tummaa taustaa vasten, suunnittelijat kertovat.

Heidän mukaansa muotokieli on pehmeä, pelkistetty ja funktionaalinen, samoin se on heidän mukaansa luokseen kutsuva ja eteenpäin pyrkivä, epäolennaisuudet on jätetty pois.

Vaunun sisäosan valot säätyvät vuorokaudenajan mukaan ja matkustamoon tulee iso maisemaikkuna, kuten yleisöpalautteessa toivottiinkin.

Kaiken kaikkiaan Tampereen ratikka näyttää siltä, että se erottuu ainakin selvästi Helsingin ratikoista. Ensimmäinen vaunu valmistuu vuoden 2020 alussa.

Tamperelaisuus inspiraation lähde

Raitiovaunun muotoilijat ovat Sami Holappa ja Jussi Hurskainen Idis Designista. Yksi heidän inspiraationsa lähde on nimenomaan tamperelaisuus, jossa he näkevät konstailemattomuutta ja aitoutta.

Tampereelle on tilattu 19 raitiovaunua, jotka ovat ForCity Smart Artic X34 -mallisia. Vaunut ovat 37 metriä pitkiä, kolmiosaisia ja kahteen suuntaan ajettavia eli päistään identtisiä. Raitiovaunut valmistetaan Transtechin Kajaanin Otanmäen-tehtaalla. Ruuhka-aikaan niissä on tilaa 264 matkustajalle, istumapaikkoja on 104.

Ratikka aloittanee liikennöinnin kesällä 2021, jolloin ratikkahankkeen ensimmäinen reittivaihe on valmis. Ratikka kulkee tuolloin Pyynikin ja Hervannan välillä, samoin keskustan ja Taysin välillä. Tämän jälkeen aletaan rakentaa sille jatkoa länteen, Lentävänniemeen asti.