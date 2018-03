Värit eivät ole pelkkiä värejä, kun Tampere lämmittelee kaupunkilaisia uuteen ratikkaan

Tampereella vuonna 2021 aloittavaa raitiotietä brändätään täyttä vauhtia. Ratikoiden pääväreiksi on valittu tiilenpunainen, tummansininen ja kirkkaankeltainen.

Ratikkayhtiön mukaan ne ovat saaneet innoituksensa Tampereen tehdashistoriasta, sijainnista vesistöjen äärellä ja valon merkityksestä kaupungin kasvussa.

Kaupunkilaiset on otettu tehokkaasti mukaan uuden kulkuvälineen suunnitteluun. Tavallisista tamperelaisista kootut ryhmät arvioivat raitiovaunua yleisen käytettävyyden, esteettömyyden sekä lastenvaunujen ja polkupyörän kanssa liikkumisen näkökulmasta raitiovaunusta tehdyn täysikokoisen puumallin avulla.

Tampereen raitiotie -yhtiö hakee nyt testiryhmää, joka matkustaa Ouluun raitiovaunut valmistavalle Transtechin tehtaalle arvioimaan matkustuskokemukseen liittyviä asioita.

Ryhmän tehtävä on arvioida muun muassa uuden raitiovaunun istuimia, kaiteiden asettelua sekä ovi- ja pysäkkipainikkeiden sijaintia. Matkalle voi ilmoittautua Tampereen ratikan verkkosivuilla. Mukaan arvotaan 15 henkeä.

Myös värivaihtoehtoista on tarkoitus kysyä tamperelaisten mielipiteitä.

”Raitiovaunu on iso asia Tampereelle”

Tampereen raitiotien toimitusjohtaja Pekka Sirviö pitää brändäystä ja kaupunkilaisten osallistamista tärkeänä osana raitiotiehanketta.

Valmista vuonna 2021 Nyt rakenteilla on ratikan ensimmäinen vaihe eli keskusta–Hervanta–Tays. Sen on määrä valmistua vuonna 2021.

Kakkosvaihe kulkee aikanaan Pyynikintorilta Lentävänniemeen uuden Hiedanrannan alueen kautta. Siitä päätetään viimeistään syksyllä 2020.

Koko hankkeen kustannusarvio on noin 380 miljoonaa euroa. Ensimmäinen vaihe maksaa noin 239 miljoonaa euroa ja toinen noin 44 miljoonaa euroa. Vaunukaluston kustannukset ovat arviolta 100 miljoonaa euroa.

Kun raitiotie on valmis, Tampereella on yhteensä 23 kilometriä raitiotietä.

”Kyseessä on uusi, uniikki järjestelmä. Haluamme, että raitiovaunu korostaa tamperelaista identiteettiä. On erittäin tärkeää ja luonnollista, että siitä tulee tamperelainen raitiovaunu”, Sirviö sanoo.

Raitiovaunu on herättänyt paljon tunteita ja runsaasti keskustelua Tampereella aina suunnitteluvaiheesta lähtien. Rakennustöissä on alkanut kiivain vaihe, ja työmaat ovat koetelleet kaupunkilaisten hermoja.

”Raitiovaunu on iso asia Tampereelle ja tamperelaisille. Kyllä tämä on mukana päivittäisessä keskustelussa”, Sirviö sanoo.

Raitiovaunun muotoilu ja väritys ratkeavat Sirviön mukaan ensi syksynä.

Nyt valmistuneen brändi-ilmeen tarkoitus on korostaa tamperelaisuutta, Tampereen tarinaa ja kehitystä.

Tiilenpunainen kuvaa kaupungin teollista historiaa

Päävärit ovat saaneet nimikseen tiili, luovuus ja energia.

Tiilenpunainen väri kuvaa kaupungin teollista historiaa ja kaupunkikuvaa piirtäviä tehtaita ja muita vanhoja rakennuksia sekä asennetta ja tahdonvoimaa, jolla tamperelaiset tekevät asioita.

Syvän tummansininen eli luovuus muistuttaa suunnittelijoiden mukaan kaupungin kyvystä luoda uutta sekä viestii raitiotien vakautta ja luotettavuutta. Kirkkaankeltainen eli energia puolestaan viittaa elävään kaupunkiin, joka kasvaa ja kehittyy.

Syvän tummansininen eli luovuus muistuttaa suunnittelijoiden mukaan kaupungin kyvystä luoda uutta.

Kolmea pääväriä tukevat kaksi muuta väriä, jotka ovat vaaleansininen ja harmaanbeige. Niillekin on omat nimensä, rauha ja koti: Vaaleansininen henkii suunnittelijoiden mukaan kaupungin leppoisaa tunnelmaa vesistöjen kupeessa. Kermaan vivahtava vaaleanruskea puolestaan on tuttu sävy kaupungin katuja reunustavista vanhoista rakennuskaunottarista.

Brändin on suunnitellut tamperelainen Villivisio. Suunnitteluun on osallistunut tamperelaisia elinkeinoelämän, kulttuurin ja yhdistysten edustajia yhdessä raitiotieyhtiön, Tampereen kaupungin ja Raitiotieallianssin kanssa.

Hanke on edennyt aikataulussa

Tampereen liikennehankkeet, muun muassa maantietunneli, ovat jo tulleet tunnetuiksi päinvastaisista asioista kuin pääkaupunkiseudun länsimetro. Marraskuussa 2016 avattu maantietunneli valmistui puoli vuotta etuajassa, ja kustannuksetkin pysyivät kurissa.

Samoin kuin tunneli myös raitiotie rakennetaan allianssimallilla, jossa hankkeen tilaaja ja urakoitsijat sopivat yhdessä tavoitekustannukset ja aikataulun heti hankkeen alussa. Jos tavoitteet pitävät, luvassa on kaikille hyvää.

Kahdessa vaiheessa rakennettavan raitiotien kokonaiskustannukset kalustohankintoineen ovat noin 380 miljoonaa euroa. Ensimmäisen vaiheen on määrä valmistua vuonna 2021, ja tavoitteena on toisen vaiheen rakentaminen vuosina 2021–2024.

Hanke on edennyt aikataulussaan. ”Omistajan taholta on asetettu tavoitteeksi, että aikataulussa ja kustannusarviossa on pysyttävä. Yllätyksiä ei ole tähän mennessä tullut, ja olemme hyvin luottavaisia”, Sirviö sanoo.

Tampereen raitiotie Oy on Tampereen kaupungin omistama yhtiö, joka vastaa raitiotien rakentamisesta, kalustohankinnoista, rahoituksen järjestämisestä ja raitiotiejärjestelmän toimivuudesta, kun liikennöinti alkaa.