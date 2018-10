Erottajan uusrenessanssipalatsi myytiin amerikkalaiselle kiinteistöjätille – ajan hengestä poiketen arvotalo ei kuitenkaan muutu asunnoiksi

Helsingin Erottajalla sijaitseva niin sanottu Tullihallituksen talo on myyty.

Talo siirtyy yhdysvaltalaisen kiinteistösijoitusyhtiön Blackrockin omistukseen. Yhtiö aikoo rakentaa taloon nykyaikaisia toimistotiloja.

Blackrock osti talon konkurssiin ajautuneelta Lapis Rakennukselta, joka taas oli ostanut talon 26,5 miljoonalla eurolla valtion Senaatti-kiinteistöiltä.

Tontilla on kaksi rakennusta, joista vanhempi on valmistunut vuonna 1891. Uusrenessanssityylinen arvorakennus on muun muassa Ateneumin taidemuseon suunnitelleen arkkitehti Theodor Höijerin käsialaa. Kutsumanimi tulee siitä, että talo toimi vuosisadan ajan Tullihallituksen asemapaikkana.

Tontin toinen rakennus on Yrjönkadun ja Uudenmaankadun kulmassa sijaitseva, vuonna 1905 rakennettu jugendtyylinen talo.

Nykytrendin mukaisesti Lapis Rakennus suunnitteli Erottajan arvokiinteistöön asuntoja. Talon uusi omistaja ei kuitenkaan pidä suunnitelmaa kannattavana.

Talon kiinteistökehitystä johtaa Helsingissä Blackrockin kumppanina toimiva kiinteistövarainhoitoyhtiö Trevian Asset Management. Yhtiön investointijohtaja Risto Vuorenrinne kertoo, että talon muuttaminen asunnoiksi olisi hyvin vaikeaa rakenteellisten, muun muassa talon pohjaan liittyvien seikkojen vuoksi.

”Se on suojeltu rakennus, joten joutuisimme tekemään hyvin hankalia ratkaisuja”, Vuorenrinne sanoo.

”Toisaalta sijainti on loistava toimistolle.”

Blackrock on maailman suurin varainhoitoyhtiö, joka toimii 30 maassa. Pohjoismaissa yhtiöllä on toimipisteet Tukholmassa ja Kööpenhaminassa. Tullihallituksen talon hankinta on yhtiön ensi askeleita Suomen kiinteistömarkkinoilla, yhtiön tiedotteessa kerrotaan.

Helsingin kaupunkia suunnitelmat eittämättä ilahduttavat. Erityisesti virkamieskunnassa on oltu huolissaan siitä, että asuntorakentamisen suhdanne vie keskustasta toimistotilaa ja yritykset saattavat kaikota kantakaupungista.

”Olemme olleet todella tyytyväisiä viranomaisyhteistyöhön”, Vuorenrinne sanoo.

Ennen muuttumistaan toimistoiksi Tullihallituksen talo oli asuintalo. Trevianin mukaan Helsingin kaupunginmuseo on kertonut, että talossa asui muun muassa oopperalaulaja Aino Ackté.