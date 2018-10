Espoon Westendin tornisuunnitelma vaihtui ”ruotsinlaivan näköiseen” rantahotelliin – kotiseuturakas ex-missi Heini Wathén vastustaa ”ylisuurta” taloa

Espoon Westendin rantaviivan tuntumaan on mahdollisesti nousemassa etelän lomarannoilta tuttu terassitalojätti.

Rannan vaihtuvat hankkeet ovat herättäneet suurta vastustusta asukkaissa. Alueelle oli aiemmin suunnitteilla tornihotelli, joka viivästyi asukkaiden valitusten vuoksi. Lopulta hotelliyrittäjä luopui hankkeesta taloudellisesti kannattamattomana.

Nyt samalla tontille Westendin uimarannan taakse on kehitteillä asuinkerrostaloja, pieni kylpylä sekä ravintola terasseineen. Asialla on sama kiinteistökehitysyritys Ultivista, joka oli mukana suunnittelemassa paikalle tornihotelliakin.

Alueen kaavamuutos on Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan käsiteltävänä tiistaina.

Uusi suunnitelma on tehty vanhan kaavan pohjalle. Muutamia muutoksia kaavaan on kuitenkin tehty: Tornihotelliin verrattuna rakennus jää nyt 50 metriä matalammaksi, kertoo Ultivistan hallituksen jäsen Ari Lehto. Korkein rakennus tulee nousemaan kahdeksankerroksiseksi.

Asukkaiden valitukset on Lehdon mukaan muutenkin otettu nyt huomioon.

”Se ei nyt varjosta missään kohtaa rantaa eikä taloista ole näkyvyyttä pihoille”, Lehto summaa kaavamuutoksen tärkeimpiä kohtia.

Westendinportin hankkeen kiistellyimmät seikat ovat koskeneet nimenomaan Westendin uimarannan kohtaloa talojärkäleen vieressä. Nyt talot sijoittuvat uimarannan taakse ja täysin erilleen rannasta, Lehto lupaa.

”Talon tulevat asukkaat joutuvat jo korkeuseron vuoksi kulkemaan rannalle samaa reittiä kuin muutkin käyttäjät. Piha ei siis tule olemaan rannan jatkeena, vaan se on selvästi erotettu siitä.”

Westendiläinen Heini Wathén on noussut julkisesti vastustamaan hanketta. Wathén vastusti jo tornihotellia ja kanteli kaavasta EU:n komissiolle vedoten lepakkojen esiintymiseen alueella.

Wathén tunnetaan paitsi kotiseutuaktiivina myös entisenä missinä sekä liikemies Mohamed Al-Fayedin vaimona. EU-kantelu ei menestynyt, mutta kaavan viivyttäminen valituksilla johti kuitenkin siihen, että yrittäjä lopulta luopui hankkeesta.

Wathén vastustaa uuttakin kerrostalohanketta liian massiivisena suunnitellulle alueelle.

”Westendinportista tulisi ennakkotapaus, jonka seuraukset kaupunkirakenteen tiivistämiselle olisivat väistämättömät. Rakennusoikeuksien tulee olla yhtäläiset kaikille, joten ylisuuria rakennusoikeuksia olisi luvassa pian lisää Westendiin”, Wathén kirjoitti HS:n mielipidesivuilla lokakuun puolivälissä.

Uuden kaavan rakennusmassa on edelleen kookas, mutta se on vaakatasossa. Tontin rakennusoikeutta on nyt vähennetty 1 000 kerrosalaneliöllä, rakennusoikeutta jäisi tontille 16 000 kerrosneliötä.

”Se tulee näyttämään ruotsinlaivalta”, kommentoi Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Jouni J. Särkijärvi (kok) rakennuksen kokoa. ”Se on tämän Tapiolan alueen suurin yksittäinen rakennus.”

Tarkkaa asuntojakaumaa ei ole vielä Lehdon mukaan päätetty. ”Isoimmat asunnot tulevat olemaan noin 250 neliön perheasuntoja.”

Rakennus on nykyisessä ehdotuksessa sijoitettu niin, että sen toinen sivu suojaa Länsiväylän melulta.