Mari Vaattovaara: nykykaupunkisuunnittelu ei vastaa älykkään kaupungin haasteisiin

”Riskinä on, että teknologiakehityksen avulla tuotetaan varsin perinteikästä kaupunkia ratkaisematta sen enempää ongelmia. Pelkona on, että uusi kaupunki on vain tietotekniikalla kuorrutettu”, Kaupunkitutkimusinsituutin johtaja, kaupunkimaantieteen professori Mari Vaatovaara arvioi.

Hän puhui Vantaan järjestämässä Älykkäästi solmussa -seminaarissa ensimmäinen lokakuuta.

Vaattovaara näkee, että eri kaupunkien kyvykkyydessä tulee olemaan eroja ratkaista älykään, nykykaupungista poikkeavalla tavalla toimivan kaupungin ongelma. Digitaalisuus luo näitä eroja.

Hän muistuttaa, että ajatus yhdestä keskuksesta murentuu, kun miljoonan asukkaan raja rikkoutuu. Seudullisen kaupunkirakenteen suuntaa haetaan nyt pääkaupunkiseudulla, eikä suunnasta ole yhteistä näkemystä.

”Varmistetaaanko mal-sopimuksilla, että ollaan älykkäästi solmussa vai siiloissa. Kaupunkien suurin haaste on ymmärtää missä mennään. Nyt ei ole tunnistettuu uusien keskustojen syntyä”, hän sanoo.

Vaattovaara antaa esimerkiksi tunnistamattomuudesta Vantaan Jumbon, jonne ei pääse helposti joukkoliikenteellä, mutta pikkuautolla kyllä. ”Alueiden sijainti täytyy arvioida uudella lailla, laadullisista ja aikaetäisyyden näkökulmista. Pikkukaupunkien renesanssi ja vastakaupungistuminen nostavat maailmalla päätään.”

Vaattovaara korostaa, että åienet asunnot eivät voi olla ratkaisu saavutettavuuteen.

Hän näkee tarpeellisena suunnittelujärjestelmän muuttamisen. ”Nyt tukeudutaan vielä liikaa perinteisiin toimintatapoihin. Tärkeää olisi tunnistaa toiminnalliset rakenteet hallinnollisten rakenteiden ohella. Toiseksi tulisi päästä valvonnasta ja rajoittamisesta innostamiseen ja palkitsemiseen.”