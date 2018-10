”Melkoinen järkytys” valtasi Järvenpään: Lujatalo vetäytyi viime hetkillä 25-kerroksisen tornitalon ja korttelin rakentamisesta

Maanantaina kohteen toteuttajaksi valittu Lujatalo kuitenkin tiedotti yllättäen vetäytyvänsä hankkeesta. Järvenpään ja koko Keski-Uudenmaan mittakaavassa ainutlaatuisen suureen Perhelän tornitalokokonaisuuteen oli suunnitteilla satojen asuntojen lisäksi liike- ja toimitiloja. Alueen maamerkiksi mainostettiin 25-kerroksista tornitaloa.

Kaupunginhallitus järkyttyi

Järvenpään kaupunginhallituksen puheenjohtajan Helinä Pertun mukaan tieto pitkään valmistellun hankkeen kaatumisesta viime metreillä on otettu vastaan melkoisella järkytyksellä. Sopimusta ja suunnitelmia tornitalokorttelin rakentamisesta oli hierottu Lujatalon kanssa 2,5 vuotta.

Kaupunki ja Lujatalo olivat juuri kesäkuussa jälleen päivittäneet hankkeen suunnitelmia. Rakennuttajan toiveesta hankesopimusta ja siihen liittyvää kiinteistökauppaa koskevaa sopimusta muokattiin hankkeen kannattavuuden varmistamiseksi.

Kaupunki muun muassa sitoutui vuokraaman liiketiloja rakennuskompleksista aiemmin sovitun viiden vuoden sijaan 12 vuodeksi.

”Meillä oli käsitys, että olemme paketoimassa heidän kanssaan sopimusta, ja että rakentaminen todella alkaa vihdoin”, Perttu sanoo.

Hän pitää erikoisena tapaa, jolla Lujatalo on tiedottamisessaan toiminut. Syyskuussa yhtiö suoritti tontilla koepaalutuksia.

”Olin viikko sitten juuri lukenut Keski-Uusimaasta, että koepaalutukset ovat sujuneet suunnitellusti, ja että rakentaminen alkaa lokakuussa. Puolen tunnin päästä soi puhelin ja sain tiedon, että Lujatalo vetäytyy hankkeesta”, Perttu kertoo.

Järvenpään suurimpia puheenaiheita

Perhelän hanke on ollut viime vuodet Järvenpään suurimpia puheenaiheita. Pitkäksi venähtäneet neuvottelut ja niihin liittyvät salamyhkäisenä pidetyt piirteet ovat saaneet kaupunkilaiset epäilemään koko hankkeen toteutumista.

Pertun mukaan ilmassa ei kuitenkaan ollut mitään signaaleja, jotka olisivat viitanneet Lujatalon aikeisiin luopua hankkeesta. Yhtiö ilmoitti syyksi sen, etteivät hankkeen taloudelliset edellytykset tule täyttymään nykyisessä markkinatilanteessa.

”Kesäkuussa laskelmat olivat heidän mukaansa juuri ja juuri plussalla. Uusien laskelmien mukaan rakentaminen ei olisi ollut kannattavaa. Ilmeisesti tilanne voi tällaisissa asioissa sitten muuttua näin nopeasti”, Perttu sanoo.

Kaupunkilaisilta on tullut kritiikkiä siitä, että kaupunki on ollut neuvotteluissa liiaksi Lujatalon talutusnuorassa. Kaupunki on esimerkiksi toistuvasti siirtänyt sopimusten tekemisen takarajoja ja suostunut muuttamaan sopimusten ehtoja Lujatalolle suotuisammiksi.

”Lähdimme mukaan heidän toiveisiinsa, koska halusimme hankkeen toteutuvan. Neuvotteleminen on normaali osa tällaisia prosesseja. Myönnytyksiä tehdään puolin ja toisin”, Perttu sanoo.

Pertulta riittää ymmärrystä myös Lujatalolle, vaikka kaupungille jääkin vuosien väännöstä luu kouraan.

”Tämä on kova paikka myös heille. He tekevät miljoonatappiot ja lisäksi tämä aiheuttaa mainehaittaa”, Perttu sanoo.

Kaupungin rahaa hankkeeseen on käytetty tähän mennessä noin yhdeksän miljoonaa euroa. Kuluja on syntynyt erityisesti tontilla aiemmin sijainneiden kiinteistöjen ostamiseen ja purkutöihin liittyen.

Suurin osa summasta on kaupungin mukaan suoraan hyödynnettävissä tulevaisuudessa, sillä tontin rakennukset olisi joka tapauksessa pitänyt tyhjentää ja purkaa. Lisäksi Lujatalo Oy:n maksama hankkeen varausmaksu 500 000 euroa jää kaupungille.

Suunnitelmissa etsiä uusi toteuttaja

Seuraavaksi kaupungin johdossa tullaan Pertun mukaan vetämään pari viikkoa henkeä. Sen jälkeen aletaan pohtia, miten asiassa pitäisi edetä. Joka tapauksessa suunnitelmissa on etsiä mahdollisimman pian hankkeelle uusi toteuttaja.

Perttu arvioi, että kaupunki tiedottanee kuukauden sisään seuraavista toimista asiaan liittyen.

”Ensimmäiset kiinnostuneet ovat ilmoittautuneet jo. Löydämme varmasti hankkeelle uuden toteuttajan”, Perttu vakuuttaa.

Lujatalo valittiin keväällä 2016 kilpailutuksen kautta toteuttamaan hanke.