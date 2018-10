Renta ostaa konevuokraamon Norjasta

Flexleien omistaa norjalainen pääomasijoitusyhtiö Atlantis Vest as yhdessä avainhenkilöiden kanssa. Osapuolet ovat sopineet, etteivät ne julkaise kauppahintaa tai muita kauppaan liittyviä yksityiskohtia.

Kaupan on tarkoitus toteutua lokakuun 2018 aikana. Ennen lopullista kauppaa Renta ja Flexleie jatkavat toimintaansa normaalisti erillisinä yhtiöinä.

Kaupan johdosta Renta arvioi konsernin pro forma -liikevaihdon nousevan tänä vuonna noin 140 miljoonaan euroon.

Flexleie on vuonna 2002 perustettu Norjan länsirannikolla, Pohjois-Norjassa ja Oslon alueella toimiva yleiskonevuokraamo. Yhtiö on hiljattain käynnistänyt toimintaa myös Ruotsissa Tukholman alueella. Yhtiöllä on 6 vuokraamoa, ja sen pääkonttori sijaitsee Bergenissä. Yhtiön toiminta on hyvin kannattavaa, ja sen arvioitu liikevaihto vuonna 2018 on 120 miljoonaa Norjan kruunua, joka euron nykykurssilla on noin 12,6 miljoonaa euroa.

”Rentalle yrityskauppa on strategian mukainen ensimmäinen askel yhtiön laajentuessa tärkeille Norjan vuokrausmarkkinoille. Flexleie on erinomainen yhtiö, ja tavoitteemme on yhdessä laajentua valtakunnalliseksi toimijaksi Norjassa”, Renta Groupin toimitusjohtaja Kari Aulasmaa kertoo yhtiön tiedotteessa.

Kaupan toteutumisen jälkeen Flexleie jatkaa toimintaansa normaalisti omana liiketoimintayhtiönä osana Renta Group -konsernia. Yhtiön toimitusjohtaja Kato Stien ja avainhenkilöt jatkavat nykyisissä tehtävissään. Yrityskauppa ei vaikuta yhtiön toimintaan eikä sen lähes 37 työntekijän asemaan.

”Renta on meille täydellinen pitkän tähtäimen osaava kumppani toimialalla. Meillä on sama yrityskulttuuri ja näkemys kasvusta tulevaisuudessa sekä ymmärrys paikallisuuden tärkeydestä liiketoiminnassa. Rentan kasvu Suomessa ja Ruotsissa on ollut vaikuttavaa, ja Renta on meitä edellä toiminnan digitalisoimisessa. Yhteinen tavoitteemme on laajentua valtakunnalliseksi toimijaksi Norjassa lähivuosina”, Flexleien toimitusjohtaja Kato Stien sanoo.

Renta on suomalainen vuonna 2016 toimintansa aloittanut rakennuskoneita ja -laitteita vuokraava yhtiö. Yhtiö toimii Suomessa ja Ruotsissa yli 400 työntekijän voimin 48 toimipaikan verkostolla.