Sotkuinen asunto toi rikostuomion Helsingin vuokra-asunnossa asuneelle miehelle – Oikeus: Oli päivänselvää, että paperien päälle tippuva tupakka sytyttää tulipalon

Tupakkaa vuokra-asunnossaan Etelä-Haagassa polttanut ja myös vierailleen mahdollisuuden sauhutteluun suonut mies sai toiminnastaan rikostuomion Helsingin hovioikeudessa keskiviikkona. Miehen kontolle sälytettiin myös mittava vahingonkorvauslasku.

Oikeus katsoo, että vuonna 1961 syntynyt mies aiheutti piittaamattomalla toiminnallaan uhkaavan tulipalon kerrostalossa. Palo roihusi viisikerroksisessa talossa maaliskuussa 2016.

Tapauksen mielenkiintoa lisää se, ettei tupakointi ole lähtökohtaisesti mitenkään lainvastaista toimintaa yksityisasunnossa. Rikollista siitä tulee oikeuden ratkaisun mukaan siinä vaiheessa, jos olosuhteet asunnossa ovat sellaiset, että tulipaloa voi pitää tupakoinnin todennäköisenä seurauksena.

Tupakoinnin asunnossaan sallinut mies oli tuomittu aiemmin Helsingin käräjäoikeudessa yleisvaaran tuottamuksesta, ja tähän rangaistukseen hän yritti saada muutosta hovioikeudessa. Helsingin hovioikeus ilmoitti kuitenkin keskiviikkona, ettei se myönnä asiassa jatkokäsittelylupaa.

Näin käräjäoikeuden ratkaisu jäi voimaan.

Käräjäoikeus totesi tuomiossaan viime toukokuussa, että miehellä olisi ollut ”kyky ja tilaisuus” toimia Helsingin kaupungilta vuokraamassaan asunnossa toisin ja estää samalla tulipalon syttyminen.

Mies asui käräjäoikeuden mukaan niin sotkuisessa asunnossa, että tulipalo oli varsin ennalta arvattava lopputulos sisällä tupakoinnista.

”Huomioon ottaen, että [syytetyn] huoneiston lattiat ovat olleet käytännössä vuoratut lehdillä, on ollut hyvin todennäköistä – jopa lähes varmaa – että siihen pudotettu palava tupakka sytyttää materiaalin palamaan”, käräjäoikeuden tuomiopapereissa kerrotaan.

”Käräjäoikeus toteaa, että tupakointi tai muu tulenkäsittely asunnossa, jonka pinnoilla on valokuvista ilmenevin tavoin erittäin paljon palavaa materiaalia päihtyneenä on vähintäänkin huolimatonta menettelyä. Tulta käsittelevän on sekä ennen tulenkäsittelyä että tulenkäsittelyn aikana huolehdittava, ettei tulesta aiheudu vaaraa”, käräjäoikeus toteaa muun muassa myös.

Syytetty ei kiistänyt oikeudessa, etteikö tulipalo olisi alkanut tupakoinnista asunnossa. Miehen mukaan tupakan pudotti hänen kyläilemässä ollut ystävänsä, joka rojahti humalassa tuolilta lattialle.

Vaikka mies myönsi tulipalon syttymissyyn, kiisti hän toimineensa huolimattomasti.

Käräjäoikeus sekä sen tuomion keskiviikkona vahvistanut hovioikeus olivat kuitenkin toista mieltä.

”[Syytetyn] teko on ollut omiaan aiheuttamaan yleistä hengen tai terveyden vaaraa sekä yleistä erittäin huomattavaa taloudellisen vahingon vaaraa. Käräjäoikeus katsoo syytteen tulleen toteen näytetyksi.”

Käräjäoikeus mainitsee tuomiossaan monin tavoin, että miehen on pitänyt pakostakin käsittää, minkälainen erityisriski hyvin sotkuisessa asunnossa tupakoinnista kehkeytyy.

”Jo yleisen elämänkokemuksen perusteella [syytetyn] on täytynyt ymmärtää, että hänen huoneistonsa lattialla ja muilla pinnoilla oleva runsas materiaali on ollut helposti syttyvää.”

Yleisvaaran tuottamus Rikoslain 34 luvun 1 pykälän 1 kohdan mukaan tuhotyöstä tuomitaan se, joka sytyttää tulipalon siten, että teko on omiaan aiheuttamaan yleistä hengen tai terveyden vaaraa taikka että siitä on yleistä erittäin huomattavan taloudellisen vahingon vaaraa.

Saman luvun 7 pykälän 1 momentin mukaan yleisvaaran tuottamuksesta tuomitaan muun ohella se, joka tahallaan tai huolimattomuudesta tekee 1 pykälässä mainitun teon.

Rikoslain 3 luvun 7 pykälän 1 momentin mukaan tekijän menettely on huolimatonta, jos ihminen rikkoo olosuhteiden edellyttämää ja häneltä vaadittavaa huolellisuusvelvollisuutta, vaikka hän olisi kyennyt sitä noudattamaan.

Käräjäoikeus katsoi miehen syyllistyneen yleisvaaran tuottamukseen. Rangaistusseuraamukseksi tuli 70 päiväsakkoa, mikä tarkoittaa syytetyn tuloilla 420 euroa.

Sakkosumma on kuitenkin pieni siihen verrattuna, mitä määrättiin maksamaan vahingonkorvauksina. Hänen pitää maksaa tulipalotuhoja korvanneelle vakuutusyhtiölle noin 52 400 euroa ja 8 000 euroa Helsingin kaupungin asunnot oy:lle.

Piittaamattoman tupakoinnin vuoksi rikostuomion saanut mies asui viisikerroksisen talon ylimmässä kerroksessa. Hänen kotinsa tuhoutui tulipalossa.

”Saman kerroksen muihin asuntoihin ja kerroksen rappukäytävään on jouduttu tekemään mittavia kunnostustöitä”, tuomiopapereissa kerrotaan.

Tuomioon voi vielä yrittää hakea muutosta hakemalla valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.