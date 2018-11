Aalto Henkilöstöpalvelut irtisanoi Katana Serviss -yhtiön sopimuksen – latvialaisyhtiö maksoi työntekijöilleen 2,90 euroa tunnilta

Aalto Henkilöstöpalveluilla on ollut toimeksianto BM Turku oy:n Paraisten-tehtaalla, jossa Aalto on käyttänyt alihankkijanaan Katana Serviss -yhtiötä. Rakennusliitto kertoi viime viikolla asettaneensa latvialaisyhtiön saartoon, kun sen työntekijöiden palkkasaatavia selvitettäessä oli ilmennyt työntekijöiden tuntipalkan olleen 2,90 euroa tunnilta. Se on Rakennusliiton mukaan tämän vuosikymmenen alipalkkaennätys.

Aalto Henkilöstöpalvelut kertoo nyt tiedotteessaan Katana Servissin tehneen muutamia 4–5 henkeä työllistäviä toimeksiantoja vuoden 2018 aikana Aallolle. Aalto ilmoittaa edelleen, ettei se vastuullisena henkilöstövuokrausyhtiönä voi hyväksyä missään olosuhteissa rakennusalan työehtosopimuksen räikeää laiminlyöntiä. Katana Serviss -yhtiö oli palvelusopimusta tehdessään vakuuttanut noudattavansa toimeksiannossa Suomessa voimassa olevia työehtoja, mukaan lukien rakennusalan työehtosopimusta.

”Purimme palvelusopimuksen Katana Serviss -yhtiön kanssa välittömästi, kun saimme tietoomme esiin tulleet epäselvyydet. Haluan korostaa, että noudatamme kaikissa toimeksiannoissamme voimassa olevia työehtosopimuksia ja lakeja, emmekä missään olosuhteissa hyväksy Katana Serviss-yhtiön harjoittamaa menettelyä”, Aalto Henkilöstöpalvelujen liiketoimintajohtaja Jake Aalto toteaa tiedotteessa.

Yhtiö kertoo aikovansa jatkossa panostaa automaattiseen kumppaniverkostonsa valvontaan.