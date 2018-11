Miljardi euroa maksava OYS:n uusi sairaala toteutuu – STM myönsi poikkeusluvan

Sosiaali- ja terveysministeriö on 22. marraskuuta myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille rajoittamislain mukaisen poikkeusluvan. Lupa mahdollistaa Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -hankkeen etenemisen ja uuden sairaalan rakentamisen.

Rakentaminen kestää kymmenisen vuotta. OYS 2030 -hankkeen ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampio katsoo, että rakentaminen voidaan aloittaa näillä näkymin jo ensi vuoden alkupuolella. Aivan aluksi tehdään olemassa olevien kiinteistöjen purkutöitä, mutta jo varsin pian päästään aloittamaan uuden rakentaminen.

”Meillä on valmis kaava, jonka Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuun kokouksessaan. Aloitamme työt heti, kun meillä on asianmukaiset purku- ja rakennusluvat”, Tampio toteaa sairaanhoitopiirin tiedotteessa.

Tampion mukaan ensimmäisen vaiheen uudet kiinteistöt valmistuvat vuosien 2022 ja 2023 aikana.

”Uusi sairaala on meille välttämätön, tarpeellinen ja kiireellinen. Kesällä 2018 päivitettiin suunnitelma, missä rakentamista kiirehdittiin entisestään – nyt saamme yhteispäivystykselle uudet tilat neljä vuotta nopeammin, ja koko uusi sairaala valmistuu jopa kuusi vuotta nopeammin. Kaiken lisäksi säästämme uuden suunnitelman mukaisella toiminnalla 300 miljoonaa euroa. STM:n myöntämä poikkeuslupa varmistaa, että pääsemme uuden sairaalan rakentamisessa eteenpäin.”

Kyseessä on yksi Oulun seudun suurimmista rakentamishankkeista. Uuden sairaalan rakentaminen on noin miljardin euron investointi uusiin kiinteistöihin, ajanmukaisiin laitteisiin ja teknologiaan. Kokonaisuudessaan hankkeessa puhutaan kuitenkin jopa 1,6 miljardista eurosta, sillä uuden tekemisen lisäksi vanhoja kiinteistöjä puretaan alta ja toimintoja joudutaan väliaikaisesti siirtämään. Lisäksi nykyisiä kiinteistöjä on vielä pakko kunnostaa toiminnan ylläpitämiseksi. Hankkeelle syntyy myös rahoituskuluja.

Rakentamisen ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on noin 600 miljoonaa, ja siinä on tarkoitus tuoda yhteen sairaalan kriittiset ydintoiminnot. Näitä ovat vs. johtajaylilääkäri Juha Korpelaisen mukaan päivystys, synnytykset, tehohoito ja leikkaukset sekä niitä tukevat palvelut kuten kuvantaminen.

Sairaanhoitopiirin mukaan OYS:n nykyiset kiinteistöt ovat niin huonossa kunnossa, että niiden peruskorjauksen on laskettu tulevan uudisrakentamista kalliimmaksi.

Vuonna 2016 annettu rajoittamislaki (Finlex 548/2016) on säädellyt kuntien ja kuntayhtymien oikeutta investoida sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksiin siten, että yli viiden miljoonan euron investointeihin on vaadittu STM:n myöntämä poikkeuslupa. Lain tarkoituksena on ollut hillitä kiinteistöinvestointien tekemistä ennen uuden maakunta- ja sote-uudistuksen voimaan tuloa.