Peikko osti tuotantolaitoksen Romaniasta

Peikko Group on ostanut SSAB:n romanialaiselta tytäryhtiöltä suuret tuotantotilat sekä niitä ympäröivät maa-alueet Romaniasta, läheltä Bukarestia.

Peikon tavoitteena on käynnistää tuotanto uusissa toimitiloissa vuoden 2019 maaliskuussa.

Kiinteistön kokonaispinta-ala on 90000 neliömetriä, joka käsittää 30000 neliön nykyaikaiset tuotantotilat sekä 60000 neliön päällystetyn ulkoalueen varastointitarkoituksiin. Tuotantotilat on rakennettu vuonna 2007 terästeollisuuden tarpeisiin, ja ne on varustettu nykyaikaisilla tehdasnostureilla ja maalauslinjastolla, jotka soveltuvat suoraan Peikon tuotantotarpeisiin. Suuret tilat voidaan ottaa käyttöön vaiheittain, mikä mahdollistaa Peikon uuden Romanian yksikön tuotantokapasiteetin asteittaisen nostamisen.

Romanian yksikkö lisää Peikon kokonaistuotantokapasiteettia, eikä yhtiön ole tarkoitus supistaa nykyisten tuotantolaitostensa toimintaa. Uusi tuotantolaitos palvelee pääsääntöisesti Keski-Euroopan markkinoiden kasvanutta kysyntää. Ensimmäiseksi tuotantoon otetaan Deltabeam-liittorungon osia: Deltabeam-liittopalkit, komposiittipilarit sekä muut runkoratkaisuun tarvittavat teräsosat. Myöhemmässä vaiheessa toimitilat mahdollistavat Peikon liitososaratkaisujen tuotantokapasiteetin nostamisen.

”Peikon tulee laajentaa tuotantokapasiteettiaan vastatakseen Deltabeam-liittorunkoratkaisun kovaan ja kasvavaan kysyntään. Romanian toimintojen avulla voimme saavuttaa 250 miljoonan euron liikevaihtotavoitteemme vuoteen 2020 mennessä. Rakennamme Romaniaan osaavaa tiimiä sekä kilpailukykyistä tuotantolaitosta”, Peikko Groupin toimitusjohtaja Topi Paananen sanoo yhtiön tiedotteessa.