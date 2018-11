Tampereen korkein asuinkerrostalo on viittä vaille valmis

Yksikönjohtaja Toni Tuomola Skanskalta kertoo, että osa kohteesta pystytään luovuttamaan suunniteltua aiemmin.

”Korkeassa rakentamisessa aikataulussa on paljon riskivarauksia siltä varalta, että rakentaminen venähtää. Tässäkin kohteessa aikataulu oli pitkähkö.”

Luminary muodostuu kahdesta rakennuksesta. Seitsemänkerroksinen lamelliosa on jo valmis. 21-kerroksisessa torniosassa työt ovat vielä käynnissä.

Rakennusalan hyvä suhdanne on tuonut hankkeeseen omat haasteensa.

”Kaikilla urakoitsijoilla on kädet täynnä töitä. Yhteensovittamista on pitänyt tehdä paljon, ehkä normaaliakin enemmän, jotta oikeat tekijät on saatu oikeaan aikaan tontille. Ilmeisesti tämä on onnistunut hyvin, koska ollaan jo tässä pisteessä.”

Hankinnan kokonaisarvo on 80 miljoonaa euroa, eikä se Tuomolan mukaan ole ylittymässä.

”Luminary osui ajallisesti oikeaan kohtaan. Tämä vuosi on ollut haasteellinen panoshintojen reippaan nousun takia. Pääosa hankinnoista tehtiin kuitenkin jo vuonna 2016 sekä vuoden 2017 alkupuolella ennen suhdannehyppäystä. ”

Asuntoja kahdessa talossa on yhteensä 188. Niistä 85 prosenttia on myyty. Osa liiketiloistakin on jo vuokrattu.

Neljä alinta kerrosta valettiin paikalla

Luminary on valmistuttuaan Tampereen korkein asuinkerrostalo.

”Rakennesuunnittelijalle rungon korkeus oli ensimmäinen haaste. Rakennelaskenta tuli tehdä huolellisesti ja käydä läpi ulkopuolisen tarkastajan kanssa yhdessä”, kertoo suunnittelujohtaja Sami Moisio A-Insinöörit Suunnittelu oy:stä.

Luminary-tornitalo Laajuus: 18 000 brm 2

Rakentamisen aikataulu: 10/2016–2/2019

Perustajaurakoitsija: Skanska Talonrakennus oy

Geotekninen suunnittelu, rakenne- ja elementtisuunnittelu sekä akustiikan suunnittelu: A-Insinöörit Suunnittelu oy

Rakennussuunnittelu: BST-Arkkitehdit oy

LVI- ja sähkösuunnittelu: Optiplan oy

Sprinkleri-suunnittelu: Caverion Suomi oy

Kantavat seinät kapenevat ylöspäin mentäessä 300 millimetrin paksuudesta 180 millimetrin paksuuteen. Neljässä alimmassa kerroksessa sekä vaaka- että pystyrakenteet on tehty paikallavaluna.

Rakennus seisoo porapaalutetulla yhtenäisellä pohjalaatalla.

”Koko tontti on rakennettu ääriään myöten täyteen. Kahdella sivulla naapureiden seinätkin olivat melkein tontin rajassa kiinni. Kun perustukset vietiin kaksi kerrosta niiden perustuksia alemmaksi, jouduttiin suunnittelemaan erittäin haasteellisia rakenteita”, Moisio kertoo.

Julkisivun isot ja osin kerroksittain muuttuvat aukotukset vaativat erillistä huomiota, sillä kantavia pystyrakenteita oli ulkoseinissä verrattain vähän.

”Lisähaastetta toi se, että asuntokoot ja -pohjat muuttuivat moneen kertaan, kun noustiin ylöspäin rakennusrungossa.”

Luminary nimettiin tänä syksynä maailman parhaaksi kaupalliseksi tietomalliprojektiksi kansainvälisessä Tekla Global BIM Awards -kilpailussa. Perustelujen mukaan muun muassa elementtien mallinnustarkkuus on viety poikkeuksellisen pitkälle.

”Työmaalla tekeminen on ollut vaivattomampaa, kun elementtien yhteensopivuus on varmistettu jo mallissa”, Moisio kertoo.

Liikenne piti pysäyttää toimitusten tullessa

Työmaalla korkeaan rakentamiseen liittyviä kysymyksiä on ratkottu muun muassa logistiikkaan liittyen. Torniosassa kerroksiin kuljetettavan tavaran määrä on ollut moninkertainen tavanomaiseen asuinkerrostaloon verrattuna.

”Kuljetus on ollut huomattavasti normaalia kuormitetumpi, ja kuljetusajat ovat pidentyneet väistämättä”, kertoo torniosan aluevastaavana työnjohtajana toimiva Teemu Salminen.

Torniosan katolle on rakennettu kiskot huoltokelkkaa varten. Kelkan avulla rakentajat ovat päässeet julkisivulle. Kelkka jää taloyhtiön käyttöön ja toimii apuvälineenä ikkunanpesussa sekä julkisivun huoltotöissä.

Matalampi lamelliosa sijaitsee vilkasliikenteisen Itsenäisyydenkadun puolella. Katu kulkee rautatietunnelin läpi, eivätkä tavaraa toimittavat rekat ole mahtuneet ajamaan sillan ali.

”Isojen toimitusten tullessa olemme pääsääntöisesti joutuneet pysäyttämään liikenteen. Maanrakennusvaiheessa pääsimme vielä ajamaan tontin läpi, mutta varsinkin runkovaihe oli haastava”, Salminen kertoo.

Jäteilma poistuu seinän läpi

LVI-suunnittelusta vastaava Pekka Pessi Optiplan oy:stä sanoo, että korkea rakentaminen oli lähtökohtana poikkeuksellinen myös talotekniikan suunnittelun osalta.

Ilmanvaihdon ulospuhallus on toteutettu huoneistokohtaisesti seinäpuhalluksena, jossa jäteilma viedään sivuseinien kautta ulos ja raitisilma otetaan talon päädyistä.

”Teimme rakennusvalvonnan kanssa yhteisen päätöksen, että sovelsimme järjestelmää jo ennen kuin asetus tämän vuoden alussa vapautti sen käytön.”

Järjestelmän avulla voitiin välttää mittavien ilmanvaihtokuilujen rakentaminen.

”Ja kun asuntoja on 188, se olisi tarkoittanut, että katoilla olisi ollut 188 erillistä kanavaa. Katot olisivat olleet melkein pelkkää reikää.”

Huoneistokohtaisella ilmanvaihdolla on pystytty myös eliminoimaan hormivaikutus asunnoissa.

”Ilmanvaihdon näkökulmasta asunnot ovat kuin päällekkäin laitettuja omakotitaloja, eli hormivaikutus ei vaikuta niihin mitenkään. Korkeissa kuiluissa, kuten porrashuoneissa ja hissikuiluissa paineenvaihtelua voi olla”, Pessi sanoo.

Kaikkiin asuntoihin tulee lattialämmitys. Pessin mukaan talon korkeus on jouduttu huomioimaan myös lattialämmityksen runkojohtojen suunnittelussa.

”Kun korkeutta on 21 kerrosta, normaalipaineluokan venttiilit ja järjestelmät eivät alapäässä kestä.”