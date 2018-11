Valtion ja liikemiesten kilpajuoksu Tallinnan-tunnelista jatkuu – ministeri Berner: ”On vain yksi projekti”

Suomen valtio on lähdössä mukaan Varsovan ja Tallinnan yhdistävään raidehankkeeseen, jotta Tallinnan-tunnelista saataisiin osa EU:n lempiliikennehanketta.

Suomen ja Viron liikenneministerit sekä Helsingin ja Tallinnan johto vakuuttavat sitoutumistaan kaupunkien välille suunnitellun tunnelihankkeen edistämiseen. Osapuolet tapasivat perjantaina Helsingissä, ja sopivat, että tunnelihankkeen selvittämistä jatketaan.

Konkreettisena askeleena eteenpäin Suomen valtio on lähdössä osakkaaksi Baltian maiden yhteisomistuksessa olevaan RB Rail -yhtiöön. Yhtiö valmistelee toista suurprojektia, Varsovasta Tallinnaan kulkevaa tuhannen kilometrin mittaista raideyhteyttä, Rail Balticaa.

Rail Baltica on EU:n tärkeimpien liikennehankkeiden listalla, ja näin myös hyvissä asemissa EU-rahoituksen saamisen kannalta. Radan hinnaksi on arvioitu noin kuusi miljardia euroa, josta pääosa tulisi EU-budjetista. Suomen ja Viron tavoitteena on tehdä Tallinnan-tunnelista osa kokonaisuutta.

”Meille on tärkeää, ettei Tallinnasta tule radan päätepistettä, vaan että olemme yhteydessä Helsinkiin. Tunneli on olennainen osa hanketta”, sanoo Viron liikenneministeri Kadri Simson.

Liikenneministeri Anne Berner (kesk) sanoo, että valtio voi lähteä Tallinnan-tunneliin mukaan ainoastaan sillä ehdolla, että hanke saa EU-rahoitusta, se kytkeytyy julkiseen liikennejärjestelmään ja tunnelissa kulkee sekä matkustajia että rahtia.

Aikataulua rakennustöille ministerit eivät halua asettaa. Bernerin mukaan yksin selvitysvaihe kestää 5–6 vuotta.

Nopeampia tuloksia lupailee samaan aikaan käynnissä oleva kilpaileva tunnelihanke, jonka nokkamiehenä julkisuudessa toimii peliyhtiö Roviosta tuttu Peter Vesterbacka. Osin kiinalaisella rahoituksella toteutettavan hankkeen tavoitteena on, että tunneli aukeaisi liikenteelle jo vuonna 2024.

Vesterbacka on kutsunut maanantaille tiedotustilaisuuden, jossa hän on luvannut kertoa uutisia oman hankkeensa rahoituksesta.

Hallituksessa ja Helsingin johdossa Vesterbackan hankkeesta ei olla järin innoissaan, se perjantain tiedotustilaisuudessa kävi ilmi.

”Kun on kyse tämän kokoluokan hankkeesta, ei voi olla kilpailevia tai rinnakkaisia hankkeita. On vain yksi projekti, ja se tarvitsee valtioiden ja kaupunkien tuen”, Berner sanoo.

Vesterbackan ryhmän kaavailuissa tunneli Tallinnaan lähtisi Espoon Keilaniemestä. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) on sitä mieltä, että tunnelin pitää kulkea Helsinki–Vantaan lentoaseman, Pasilan ja Helsingin rautatieaseman kautta.

”Ainoa toteutuskelpoinen yhteys kulkee Helsingin keskustan kautta”, Vapaavuori sanoi perjantaina.