Helsinki on valmis myymään Lapinlahden sairaalan – alueelle on mahdollista myös rakentaa

Helsingin kaupunki on valmis myymään tai vuokraamaan Lapinlahden sairaalan ja sitä ympäröivät alueet. Asiasta päätti kaupunkiympäristölautakunta tiistaina.

Päätös tarkoittaa sitä, että Helsinki alkaa seuraavaksi etsiä kiinteistölle uutta omistajaa tai vuokraajaa ideakilpailulla, joka toteutetaan vuonna 2019.

Lautakunta päätti hyväksyä myös mahdollisen vuokrausehdotuksen, mikäli vuokraaja on valmis huolehtimaan kiinteistöstä ja sen kunnostamisesta omalla rahoituksellaan.

Sairaalan ja sairaalapuiston siirtyminen uudelle omistajalle tai vuokralaiselle pitää sisällään useita reunaehtoja kuten suojeltujen rakennusten ja puiston säilyttämisen joltain osin ennallaan sekä alueella viihtyvän hyvin harvinaisen kirvelilaattakoin elinalueiden turvaamisen.

Lisäksi alue halutaan säilyttää virkistyskäytössä ja kaikille kaupunkilaisille avoimena. Alueelle halutaan sellaista toimintaa, joka elävöittäisi sitä.

Näiden ehtojen lisäksi kaupunki päätti myös sallia melko koskemattomana säilyneelle alueelle lisärakentamista. Mahdollinen lisärakentaminen tulisi sijoittaa alueen eteläosaan, lähelle Lepakonaukiota, sairaalapuiston viereen.

Maltillinen lisärakentaminen olisi palvelu- toimisto- tai liikekäyttöä varten. Myös vähäinen asuntorakentaminen olisi päätöksen mukaan mahdollista. Kaupunki päätti myös sallia muutoksia suojeltujen rakennusten sisäosiin, joihin voitaisiin sijoittaa liiketiloja tai asiakaspalvelutiloja.

Vilkasta kulttuuritoimintaa

Lapinlahden sairaalaan on kehittynyt viime vuosina vilkasta kulttuuritoimintaa, kun sen toiseksi vuokralaiseksi ryhtyi vuonna 2015 Osuuskunta Tilajakomo. Toisena vuokralaisena kiinteistössä on toiminut Suomen mielenterveyseuran Lapinlahden Lähde. Kiinteistöstä on voinut vuokrata toimitilaa esimerkiksi työhuoneeksi.

Lisäksi alueella on toiminut muun muassa julkinen sauna ja kahvila. Mikäli kaupunki olisi päättänyt, että ainoastaan kiinteistön myyminen on mahdollista, olisi se käytännössä tarkoittanut yhdistysten toiminnan loppua alueella.