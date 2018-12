Matinkylän uimahallin rakentaminen alkaa vihdoin ensi vuonna

Espoolaiset uimarit saivat joulun alla lahjan, jonka avaamista joutuu tosin vielä odottamaan.

Uimahallin rakentaminen Espoon Matinkylässä alkaa vihdoin ensi vuonna. Uimahalli sai rakennusluvan ja kaupungin myöntämän lainan joulukuussa.

Espoossa on huutava pula uimahallitilasta, kun Tapiolan uimahalli on ollut vuosia pois käytöstä epäonnistuneen remontin takia ja Matinkylä-Olarin suuralue on ollut kokonaan ilman uimahallia, vaikka tarveselvitys siitä tehtiin jo vuoden 2002 keväällä.

Rakennuksen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama. Toimisto toteutti rakennussuunnittelun myös vuonna 2015 peruskorjattuun ja laajennettuun Rajamäen uimahalliin.

Matinkylän uimahallin pääsuunnittelija on arkkitehti Lasse Minkkinen Arkkitehtitoimisto Minkkinen -yhtiöstä.

Uima-altaat tilataan Keski-Euroopassa

Uimahallissa on kaksi kerrosta. Sisääntuloaula, kahvio ja liikuntatilat ovat ylemmässä kerroksessa ja uimahallitilat ja pukuhuoneet alemmassa kerroksessa. Kuntosalin ja liikuntasalin väliin tehdään taiteovi, jonka avaaminen tekee tilasta isomman ja yhtenäisen. Halli on suunniteltu noin 400 000 kävijälle vuodessa.

Uima-altaat valmistetaan jaloteräksestä. Ne tilataan Keski-Euroopasta.

Materiaalia on käytetty esimerkiksi Leppävaaran uimahallissa ja Tampereen uudessa maauimalassa. Muuten allastiloissa käytetään keraamista laattaa.

Julkisivuun tulee palon- ja säänkestäväksi käsiteltyä mäntyä. Tämän lisäksi halliin tulee paljon lasipintaa. Rakennuksen pohjoispääty on kokonaan lasia, ja sieltä avautuu näkymä Tynnyripuistoon.

Rakennus lämmitetään kaukolämmöllä.

”Tynnyripuistoon tulee maalämpökenttä, joka lämmittää uimahallia. Sinne porataan maalämpökaivot. Vesikatolla on lisäksi varaukset aurinkosähköpaneeleille, joita myös käytetään energiantuotannossa”, kertoo hankkeen pääsuunnittelija Lasse Minkkinen.

Esteettömyyden erityiskohde

Matinkylän uimahalliin tulee 8-ratainen 50 metrin allas, joka on jaettavissa kahdella nostosillalla kahdeksi pienemmäksi altaaksi. Samantapainen nostettava koroke on käytössä esimerkiksi Espoonlahden uimahallissa.

50-metrisen pääaltaan lisäksi rakennetaan matala opetusallas ja kahluuallas pikkulapsille. Monitoimiallas, jota kutsutaan usein terapia-altaaksi, sijaitsee kahvilan alapuolella.

”Terapia-altaassa on hierovat suihkut ja poreet, eikä erillisiä porealtaita tehdä. Saunat ovat perinteiset, höyrysaunoista luovuttiin”, kertoo uimahallipäällikkö Ari Jaakkola.

”Pukuhuoneisiin tulee sama rannekesysteemi, mikä muissakin kaupungin halleissa on. Sama ranneke käy kaikkialla.”

Uimahallin pysäköintipaikat sijoitetaan läheiseen parkkiluolaan, josta tulee yhdyskäytävä suoraan uimahallin portaikkoon. Lähellä on myös metro- ja bussiasema.

Pihalle tulee vain muutama invapaikka, jättö- ja noutoliikenteen lyhytaikainen pysäköinti ja linja-auton parkkipaikka.

”Esteettömyyteen on kiinnitetty paljon huomiota. Tämä on nyt sellainen esteettömyyden erityiskohde Espoossa. Pyrimme tekemään hallista mahdollisimman esteettömän myös liikunta- ja näkövammaisille”, kertoo arkkitehti Tarmo Peltonen.

Esteettömyyden suunnittelussa on ollut mukana Espoon vammaisneuvosto ja Rakennetaan kaikille -työryhmä.

Suunnittelussa on muutoinkin kuin esteettömyysasioissa otettu oppia muun muassa Leppävaaran uimahallin peruskorjaus- ja laajennushankkeesta.

”Ihan tämmöisiä käytännön asioita, että kuinka paljon siivouspistorasioita pitää olla allashallissa”, kertoo pääsuunnittelija Minkkinen.

Suunnitelmissa on, että Espoon­lahden uimahalli perus­korjataan, kun Matin­kylän halli valmistuu. ”Toki emme nyt ihan tarkkaan vielä tiedä, mikä Tapiolan vaikutus Espoon­lahden tilanteeseen on”, sanoo uimahallipäällikkö Ari Jaakkola.

Halli ehkä valmis 2021

Espoon kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoksessa ja kokouksessa päädyttiin joulukuussa viemään Tapiolan uimahallitilanteen valmistelua eteenpäin sillä oletuksella, että nykyinen uimahalli puretaan ja tilalle rakennetaan uusi halli.

Matinkylän uimahallin rakentamisurakoita ryhdytään kilpailuttamaan alkuvuonna.

”Kyllä kilpailuttamiseen menee kuukausia, voi mennä puoli vuottakin. Arvioni on, että rakentaminen alkaa ensi syksynä”, Jaakkola sanoo.

Jos rakentaminen alkaa syksyllä, milloin Matinkylän hallissa uidaan? Arvio on, että vuoden 2021 syksyllä.