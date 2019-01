LähiTapiola myy yli 50 miljoonalla toimistokorttelin Helsingin Vallilasta

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö on myynyt Helsingin Vallilassa osoitteessa Teollisuuskatu 21 sijaitsevan toimistokorttelin EQ Liikekiinteistöt erikoissijoitusrahastolle.

Kauppahinta oli yli 50 miljoonaa euroa. Kohteessa on vuokrattavaa pinta-alaa yhteensä noin 20000 neliömetriä. Korttelissa toimii muun muassa maksuliikennepalveluyhtiön Netsin Suomen pääkonttori.

Kaupan kohteena oleva kortteli on rakennettu alun perin vuosien 1977 ja 1984 aikana ja kokonaisuudessaan peruskorjattu vuonna 2009 vastaamaan toimistokäyttäjien nykyisiä tarpeita. Kehityksessä on panostettu erityisesti energiatehokkuuteen. Kohteella on Leed Gold -tason ympäristösertifikaatti.

”Kauppa paransi LähiTapiola Henkiyhtiön kiinteistösalkun rakennetta, joka on ollut liian toimistopainotteinen”, LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon kiinteistösijoitusjohtaja Vesa Eskoli toteaa tiedotteessa.

”Tavoitteemme on lisätä Helsingin niemen toimistojen osuutta salkussamme, johon Teollisuuskatu 21 vastaa erinomaisesti. Vallila on kulkuyhteyksiltään ja kasvavalta palvelutarjonnaltaan erittäin houkutteleva toimistokäyttäjille”, EQ Liikekiinteistöt -rahastosta vastaava sijoitusjohtaja Samuel Granvik sanoo.