Mineraalivillakuidut ärsyttävät poliisien silmiä Rovaniemellä

Jopa 30 Rovaniemen pääpoliisiaseman työntekijää oireilee sisäilmaongelmien vuoksi. Heillä ei ole aikaa odottaa vuodelle 2021 suunniteltua peruskorjausta vaan väistötiloihin on tarkoitus muuttaa pian, kertoi Lapin Kansa.

Hengitystieoireiden pääsyynä pidetään ilmanvaihdon mukana leviäviä mineraalivillakuituja. Kuidut ovat todennäköisesti peräisin eristevilloista, joita on käytetty ilmanvaihdon äänenvaimennuksessa. Mineraalivillapöly aiheuttaa samantyyppisiä ärsytysoireita kuin homekin.

Rovaniemellä kuitukorjauksia ja siivouksia on tehty viime talvesta alkaen. Ilmanvaihtokanavien puhdistus ja kuitukorjaukset on tehty kaikissa muissa rakennuksissa paitsi peruskorjaukseen tulevissa osissa. Osa rakennuksista on valmistunut 1950-luvulla ja osa 1960-luvulla.

Mineraalivillat ovat kiusanneet Suomessa monien muidenkin vanhojen talojen käyttäjiä. Ilmanvaihtolaitteiden ääneneristeiden lisäksi niitä on voinut vapautua myös vanhoista, hapertuvista akustiikkaeristeistä. Korjauskeinoina ovat huolellinen siivous, joka kattaa kaikki piilossa olevatkin tasot ja kuitujen sitominen tai peittäminen erilaisin keinoin, esimerkiksi teippaamalla. Eristeet voi myös vaihtaa uusiin ja parempiin.