Finlandia-talon remontin hinta-arvio kaksinkertaistui – Kipristelevän Carraran marmorin korvaaja yhä haussa

Helsingin kaupunki tiedotti maanantaina, että Finlandia-talon tuleva peruskorjaus ja julkisivuremontti maksavat arviolta noin 119 miljoonaa euroa.

Hintalappu on kasvanut huomattavasti viime vuodesta. HS uutisoi toukokuussa 2018, että julkisivun uudistaminen ja peruskorjaus maksavat alustavan arvion mukaan noin 60 miljoonaa euroa.

Peruskorjaus alkaa keväällä 2022. Julkisivujen osuus peruskorjauksen kokonaiskustannuksista on kaupungin mukaan noin 12–15 prosenttia, ja materiaalikustannukset muodostavat tästä summasta alle puolet.

Juuri julkisivun materiaali on asia, joka on puhuttanut eniten remontin alla. Suuri kysymys kuuluu: tuleeko julkisivuun alkuperäistä, italialaista Carraran marmoria?

Arkkitehti Alvar Aallon suunnitteleman, suojellun Finlandia-talon julkisivun materiaalivalinta ja siihen liittyvät kalliit remontit ovat vuosien varrella herättäneet paljon kritiikkiä.

Materiaali maksaisi jopa 9 miljoonaa

Edellinen julkisivuremontti valmistui vuonna 1999. Vuoden 1971 alkuperäiset marmorilaatat kestivät seinissä parikymmentä vuotta, kunnes rakennus alkoi olla vaaraksi kävijöilleen. 1991 seiniin ripustettiin verkkoja, jotta kivet eivät putoaisi ihmisten päälle.

Myös vuonna 1999 säänkestävyyden parantamiseksi haettiin entistä tasalaatuisempaa marmoria ja vaihdettiin laattojen kiinnitystapaa. Marmori alkoi kuitenkin kupruilla muutaman vuoden jälkeen.

Edellisen remontin suunnitteluprosessista ei puuttunut farssinkaan piirteitä.

Mikäli nyt esitetyt kustannusarviot pitävät paikkansa, Finlandia-talon tulevassa remontissa julkisivun materiaali tulee siis maksamaan enimmillään noin 9 miljoonaa euroa.

Voiko tästä päätellä jotain tulevasta julkisivumateriaalista eli saako summalla Carraran marmoria julkisivuun, jonka pinta-ala on noin 6 800 neliötä? Saa, kertoo kivirakentamisen konsulttitoimisto Stoneconin toimitusjohtaja Pekka Mesimäki.

”Tuolla hinnalla saa Carraran marmoria ja muutakin marmoria. Carraran marmori ei ole mitenkään erityisen kallista, vaikka toki hyvän, laadukkaan luonnonkiven hinta on noussut.”

Projektinjohtaja Merja Ikonen Helsingin kaupungilta on aiemmissa haastatteluissa huomauttanut, että marmoria on monenlaista.

”Sitä saadaan Italian lisäksi Kreikasta ja Portugalista, ja esimerkiksi Stora Enson pääkonttorin julkisivuremontin yhteydessä vuosina 2007–2008 Carraran marmori vaihdettiin portugalilaiseen marmoriin. Se on kestänyt”, Ikonen kertoi helmikuussa 2018.

Materiaalin pitäisi kestää ainakin 50 vuotta

Ikosen mukaan tulevassa remontissa haetaan ennen kaikkea kestävää julkisivumateriaalia. Materiaalin pitäisi kestää ainakin 50 vuotta. Lisäksi värin pitäisi muistuttaa riittävästi alkuperäistä.

Vaihtoehtoina pöydällä on tällä hetkellä neljä eri materiaalivaihtoehtoa: valkoinen graniitti, valkobetoni, keraaminen laatta ja marmori. Näistä on esillä eri tuottajien näytteitä.

Marmorivaihtoehtoja on kolme. Carraran marmorin lisäksi pohdinnassa ovat toinen italialainen marmori ja portugalilainen marmori.

”Carraran marmori ei ole mitenkään erityisen kallista, vaikka toki hyvän, laadukkaan luonnonkiven hinta on noussut.”

Materiaali valitaan tämän vuoden lopussa. Ikonen ei halua kommentoida, onko mikään vaihtoehdoista tällä hetkellä etulyöntiasemassa muihin nähden.

Talotekniikka uusiksi

Vaikka Finlandia-talon julkisivu on tulevan remontin kiistatta kiinnostavin asia laajemmalle yleisölle, peruskorjauksessa on määrä korjata muutakin kuin julkisivu: talon ovet ja ikkunat entisöidään, putkistot ja talotekniikka uusitaan. Myös esteettömyyttä on määrä parantaa.

Taloon on suunnitteilla kokonaan uusia tiloja, kuten näyttelytila ja designkauppa. Myös palveluja on määrä parantaa. Taloon toivotaan entistä toimivampia ravintolapalveluja. Kattoterassille voisi talon toimitusjohtajan Johanna Tolosen mukaan tehdä vaikka drinkkibaarin tai saunan.

119 miljoonan euron hinta-arvio perustuu hankesuunnitelmaan, jota Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto käsittelee torstaina 7. helmikuuta.

Hankesuunnitelman hyväksyy lopullisesti kaupunginvaltuusto.

Projektipäällikkö Merja Ikonen huomauttaa, että lopullinen päätös julkisivumateriaalista syntyy eri tahojen yhteistyönä.

”Finlandia-talo on suojeltu rakennussuojelulain nojalla, joten tarvitsemme Museovirastolta puoltavan lausunnon valitusta julkisivumateriaalista. Jos valituksi tulee jokin muu kuin Carraran marmori, tarvitsemme myös rakennusvalvontavirastosta muutosluvan.”