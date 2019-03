Asiantuntijat varoittavat: Pöly ja tupakointi tappavat rakennustyöntekijöitä

Alipaineistuksia ja osastointeja tehdään rakennustyömailla, mutta pöly pääsee silti yhä leviämään. Tupakointi ja pöly on erityisen huono yhdistelmä, asiantuntijat varoittavat.

Pöly on edelleen merkittävä terveysriski rakennustyömailla. Työmaiden pölyisyyttä on vähennetty monin keinoin, mutta edelleen pölyä on aivan liikaa.