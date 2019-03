Lakea rakennuttaa Sydänpuu-talon Tampereelle

Tampereelle Härmälänrannan läheisyyteen alkaa keväällä kohota Sydänpuu-tekniikkaa hyödyntävä puukerrostalo. Härmälänsydän-kerrostalokohteen on tarkoitus valmistua helmikuussa 2020.

Talon rakennuttaa Lakea. Härmälänsydämeen rakentuu 23 asuntoa, joiden koko vaihtelee 30,5 neliön yksiöistä 64-neliöisiin kolmioihin. Talon on suunnitellut arkkitehti Marco Casagrande.

Tampereen kohde on toinen, jossa Lakea käyttää kehittämäänsä Sydänpuu-tekniikkaa. Samalla tekniikalla on aiemmin rakennettu kerrostalo Seinäjoelle. Tekniikalle on haettu patenttia.

”Uudenlainen rakennustekniikka yhdistää puu- ja betonirakentamisen edut. Tämä on Tampereella ensimmäinen kerrostalo, jossa vastaavaa tekniikkaa hyödynnetään”, Lakean toimitusjohtaja Timo Mantila sanoo tiedotteessa.

Sydänpuu-tekniikassa talon huonetilat rakennetaan omalla tehtaallaan ristiinliimatuista puuelementeistä eli CLT-elementeistä ja kylpyhuoneet tehdään betonielementeistä omalla tehtaallaan. Kuiva- ja märkätilaelementit yhdistetään vasta rakennustontilla siten, että kylpyhuoneet sijoittuvat talossa päällekkäin torniksi.

Härmälänsydän-kerrostalo on osa seitsemän kerrostalon korttelia. Myös muita korttelin kerrostaloja aletaan rakentaa kevään aikana.

”Härmälänsydämen kysytyimpiä asuntoja ovat olleet kaksiot ja kolmiot yläkerroksista. Tyypillisesti sijoittajat ostavat yksiöitä alakerroksista, joten näyttäisi siltä, että sijoittajien sijaan liikkeellä ovat ennemminkin asukkaat, jotka haluavat muuttaa asuntoon itse”, Mantila toteaa.

Pirkanmaan maakunta panostaa nyt puurakentamiseen. Pirkanmaan maakuntahallituksen tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä vähintään 10 prosenttia Pirkanmaan uusista kerrostaloista ja kaikki lisäkerroskohteet rakennetaan puusta. Maakuntahallitus myönsi hiljattain Suomen metsäkeskuksen Puukerrostalorakentaminen kasvuun Pirkanmaalla -hankkeelle yli 80000 euroa.