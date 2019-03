Poliitikot haluavat lisäaikaa Töölöön suunnitellun jättiareenan käsittelyyn: ”Hanke muuttaa alueen luonnetta selkeästi”

Helsinkiläisen urheiluseuran HIFK:n suurhallina tunnettu hanke Töölössä siirtyy poliittisen päätöksenteon piiriin, kun hanketta koskeva asemakaavan muutosehdotus on tänään kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla.

Lautakunnan päätöstä Garden Helsinki -hankkeesta saadaan kuitenkin odotella tovi. Nordenskiöldinkadun jäähallin ja osin Eläintarhan ympäristöön sijoittuvan hankkeen valtavan kokoluokan takia esitys jää pöydälle vähintään kahdeksi, mutta mahdollisesti vielä useammaksikin viikoksi.

Hanke on ollut jo aiemmin poliittisessa käsittelyssä muun muassa sen suunnittelu- ja tonttivarauksen yhteydessä. Tänään lautakunnan jäsenet lähinnä kuuntelevat virkamiehiä ja asiantuntijoita, kyselevät ja keskustelevat.

Garden Helsinki on kaikilla mittareilla arvioituna jättimäinen. Kokonaisinvestointi yksityisrahoituksella nousee noin 700 miljoonaan euroon. Uutta kerrosalaa on syntymässä liki 200 000 neliötä.

”Aikaisempien keskustelujen pohjalta voi sanoa, että Keskuspuiston puisto-osan säilyminen on tärkeää. Hanke sijoittuu parkkikentän päälle, ja puistoalue säilyy. Se on myös historiallinen urheilukenttäalue. Tärkeää on, että hyvät olosuhteet jalkapalloilulle, muun muassa juniorijalkapalloilun edellytykset säilyvät. Olen myös tyytyväinen, että vanha jäähalli voi säilyä”, Helsingin apulaispormestari, lautakunnan puheenjohtaja Anni Sinnemäki (vihr) sanoi tiistaina päivällä.

Lautakunta kokoontuu myöhemmin tiistaina iltapäivällä.

Sinnemäki toteaa Garden Helsingille kaavaillun asemakaava-alueen Nordenskiöldinkadun ympäristössä olleen tähän asti ”avoin alue, joka tässä suunnitelmassa muuttuu ehdottomasti toisenlaiseksi.”

Sinnemäki on tietoinen siitä, että hanke on herättänyt kokonsa tähden vastustusta.

”Hanke muuttaa alueen luonnetta selkeästi, ja siitä tullaan varmaan käymään keskustelua. Mutta se on vähän semmoinen makukysymys. Omasta mielestäni on kuitenkin hyvä, että ollaan keskustelemassa hankkeen sijoittumisesta Nordenskiöldinkadulle, eikä Mäntymäelle. Se sijainti olisi ollut kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti vaikeampi”, Sinnemäki sanoo.

Garden Helsinki -hankkeeseen on luvassa ulkopuolista rahoitusta. Niin Sinnemäki kuin kaupunkiympäristölautakunnan varapuheenjohtaja Risto Rautava (kok) muistuttavat, ettei ole itsestään selvää, että kunta tai kaupunki kiinnostaa yksityistä rahaa.

”On tärkeää, että kaupungin tontinluovutusperiaatteet on läpinäkyviä ja samalla markkinahintaisia. Mikä tahansa kaupunki voisi olla tyytyväinen, kun yksityisillä investoijilla on mielenkiintoa. Kaupunkimme kiinnostaa, saamme olla siitä tyytyväisiä”, Sinnemäki sanoo.

”Hanke ei ole vain mielipide- vaan myös talouskysymys. Tässä on elinkeinoelämä, ulkopuoliset sijoittajat mukana. Se osoittaa, että Helsinki on hyvä paikka sijoittajille”, Rautava sanoo.

Myös hän on Sinnemäen tapaan tietoinen näkemyksistä, joiden mukaan hanke on ympäristöönsä nähden liian massiivinen.

”Tässä ei kuitenkaan mennä Keskuspuiston alueelle. Säästetään viheralueita. Jos kerran halutaan tiivistämisrakentamista, tarvitaan tehokkuutta. Sitä paitsi tämä tuloshan on saatu arkkitehtuurikilpailun perusteella.”

Rautava arvelee, että hankkeesta keskustellaan poliittisesti paljon ja pitkään. Samalla hän kuitenkin toteaa, ettei Garden Helsinki ole nyt agendalla ensimmäistä kertaa.

”Tässä on ollut jo [edellisen kauden] kaupunkisuunnittelulautakunta alusta alkaen mukana suunnittelemassa. En ole aistinut, että hankkeelle olisi valtavasti vastustusta.”

Esimerkiksi kysymys siitä, olisiko Mäntymäen kenttä vai Nordenskiöldinkadun ja Eläintarhan alue oikea paikka, on Rautavan mukaan useaan kertaa esitetty ja esitelty lautakunnassa. Rautava kertoo omien näkemystensä olevan Garden Helsinki -hankkeelle myönteiset.

”Tämä mahdollistaa Helsinkiin uudet ja erilaiset tapahtumat, mikä on tosi hyvä juttu. Uskon, että tämä toteutuu.”

Demarien valtuustotyhmän puheenjohtaja ja kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Eveliina Heinäluoma ei tässä vaiheessa halua ottaa isommin kantaa hankkeeseen, kun poliittinen käsittely on vasta alussa.

”Lyhyesti ollaan puhuttu ryhmässä. Kuunnellaan tänään ensin virkamiesesittely. Harkitaan sen jälkeen huolella kokonaisuus. Tämä on niin alkuvaiheessa koko hanke”, Heinäluoma luonnehtii.

Häntä mietityttää hankkeen taloudellinen ja muukin suuri kokoluokka.

”Se on valtava kokonaisuus. Täytyy olla riittävästi aikaa perehtyä materiaaleihin. Tänään kuuntelemme virkamiesten selvityksen aiemmista huolenaiheista – jalkapallokenttien sijoittumisesta alueella, löytyykö korvaavia kenttiä, onko kuplahallien tilanne otettu riittävästi huomioon”, Heinäluoma luettelee.

Lautakunnassa on kokoomuksen, vihreiden ja Sdp:n lisäksi edustajat Helsingin vasemmistoliitosta ja perussuomalaisista.

Lautakunnan jäsen Mai Kivelä (vas) toteaa, että vaikka Garden Helsinki -suunnitelmat on jo kertaalleen käsitelty ja poliittisesti sikäli edenneet, hankkeen suuri koko vaatii vielä aikaa ennen päätöksiä.

”Lähinnä halutaan turvata [asemakaava-alueelle sijoittuvat] nykyiset harrastustoiminnat, jotka tietysti häiriintyvät muutoksen aikana. Tänään kuunnellaan esitykset ja sitten keskustellaan ryhmän kesken.”

HS ei tavoittanut tiistaina perussuomalaisten Nuutti Hyttistä.

Lopullisesti Garden Helsingin kohtalosta päättää kaupunginvaltuusto.