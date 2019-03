Tapiolan uimahallia korjattiin yhdeksällä miljoonalla eurolla, nyt se aiotaan purkaa – Arkkitehdit pitävät suunnitelmaa järjettömänä

Suomen arkkitehtiliitto Safa vetoaa Tapiolan uimahallin puolesta. Liiton kanta on, että uimahalli on liian merkittävä purettavaksi. Siis sekä kulttuurihistorian, arkkitehtuurin että kaupunkimaiseman kannalta.

Espoossa ollaan suunniteltu uimahallin purkamista, koska virkamiehet pitävät hallin korjaamista yhtä isona urakkana kuin kokonaan uuden hallin rakentamista. Uimahalli on ollut jo vuosia suljettu, sillä yhdeksän miljoonan euron arvoinen peruskorjaus ei riittänyt korjaamaan hallin vikoja.

Puheenjohtaja Henna Helander perustelee uimahallin säilyttämistä sillä, että Suomessa on säilynyt vain harvoja modernia arkkitehtuuria edustavia rakennuksia kaupunkien keskustoissa.

Tapiola hallin ympärillä on muuttunut ja muuttuu edelleen nopeasti, mutta uimahallia Helander kuvailee edelleen sen sydämeksi. Se on muistutus ajasta, jolloin rakennettiin ensimmäistä kertaa lähiötä sillä ajatuksella, että luonnon pitää olla lähellä. Siis Tapiolan puutarhakaupunkia 50–60-luvulla.

Helander sanoo myös, että Suomessa hienoimmat rakennukset usein ovat arkirakennuksia. Tapiolan uimahalli on pääkaupunkiseudun toiseksi ja koko Suomen viidenneksi vanhin uimahalli. Aikoinaan sitä tultiin ihailemaan ulkomailta asti.

”Meidän palatsimme ovat juuri tällaisia, uimahalleja ja kouluja.”

Safa: Purkaminen huonoin vaihtoehto

Helander sanoo, että jos uimahallia ei enää mitenkään voida käyttää alkuperäiseen tarkoitukseensa, sille pitäisi miettiä toisenlaista käyttöä. Purkaminen sen sijaan on hänestä huonoin vaihtoehto.

Uimahallin on suunnitellut arkkitehti Aarne Ervi ja se otettiin käyttöön vuonna 1965

HS kertoi joulukuussa, että Espoo pohtii Tapiolan uimahallin purkamista.

Asia oli silloin esillä Espoon kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoksessa ja kokouksessa päädyttiin viemään asian valmistelua eteenpäin sellaisella lähtöoletuksella, että uimahalli puretaan ja tilalle rakennetaan uusi halli.

Perusongelma pysyi

Pian vuonna 2005 valmistuneen ja palkitun peruskorjauksen jälkeen kävi ilmi, että uimahallin altaiden laatat irtoilevat ja osa altaista vuotaa. Halliin tehtiin muutamien miljoonien arvosta korjauksia useana vuonna. Korjaukset eivät kuitenkaan onnistuneet korjaamaan perusongelmia: altaiden vuotamista ja laattojen putoilua.

Osa hallin ongelmista saattaa liittyä siihen, miten halli alun perin on rakennettu. Näin siis ongelmat laattojen ja altaiden vedenpitävyyden kanssa olisivat olleet olemassa jo alkuperäisessä rakennuksessa.

Uimahallin perusongelma on ollut veden eristäminen. Altaan vesi on päässyt altaan betonirakenteisiin ja pilannut ne. Tämän lisäksi halli on myös nykykäyttöön melko epäkäytännöllinen: pukutilat ovat matalat, pisin allas on 25 metriä ja avoimen rakenteen vuoksi yläkerran kahvila- ja aulatilat ovat kärsineet allastilojen kosteudesta.