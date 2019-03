Turun Aurajokeen on tulossa kelluva kylpylä

Helsingin keskustan merikylpylä Allas Sea Poolista tutun kehitysyhtiö Töölö Urban oy:n ehdotus ”Kaarna” on voittanut Turun Aurajokeen sijoittuvan kulttuurijokilautan liikepaikanluovutuskilpailun.

Voittanut ehdotus sisältää kelluvan tason, joka on 120 metriä pitkä ja 20 metriä leveä. Kulttuurikylpylä sisältää kolme uima-allasta: 25-metrisen ison altaan, pienemmän lasten altaan ja jokivesialtaan. Rakennukseen on suunniteltu sekä yleisölle avoimia sauna- ja pukutiloja että yksityiskäyttöön varattavia tiloja. Ravintola ja terassitilat sekä monikäyttöinen tapahtumatila sijoitetaan rakennuksen keskustan puoleiseen päätyyn. Amfiteatterimaista terassitasoa rajaavat kolmelta laidalta portaat, jotka toimivat joelle päin avautuvana katsomona esimerkiksi konserteissa tai elokuvailloissa.

Voittajaehdotus ”Kaarnan” jättäneellä Töölö Urbanilla on myös ehdotukseen liittyvän kaupallisen konseptin tekijänoikeus. Ehdotukseen liittyvät kelluvat ratkaisut on suunnitellut Bluet oy, arkkitehtuurisen konseptin ja suunnitelman on laatinut Oopeaa.

Arviointiryhmän mukaan ehdotuksen ”Kaarna” arkkitehtuuri on moni-ilmeistä, tunnistettavaa ja yksilöllistä. Kelluva rakennus sijoittuu luontevalla tavalla paikkaansa Aurajoen rantojen kaupunkimaisemaan. Kilpailuehdotus tarjoaa monipuolisesti uusia erilaisia toiminnallisuuden mahdollisuuksia sekä sisä- että ulkotiloissa, ja siinä on huomioitu laajasti eri ikä- ja kohderyhmät sekä toiminnan ympärivuotisuus. Kilpailuehdotus tarjoaa mahdollisuuden kokea kaupunki uudesta näkökulmasta, antaa paremman tuntuman kaupungin joelliseen ulottuvuuteen ja laajentaa näin osaltaan kaupunkikokemusta.

Kilpailun tavoitteena oli löytää arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja toteutuskelpoinen suunnitelma. Arviointiryhmän puheenjohtaja, kaupunkiympäristötoimialan toimialajohtaja Christina Hovi katsoo voittajaehdotuksen vastaavan parhaiten kilpailulle asetettuja tavoitteita.

”Kelluva kulttuurikylpylä Kaarna tuo Aurajokeen toivottua uutta ympärivuotista toimintaa kaikenikäisille turkulaisille ja kaupungissa vieraileville. Kulttuurijokilautta rikastuttaa kaupungin palvelutarjontaa ja vahvistaa keskustan elinvoimaa. Parhaimmillaan siitä voi tulla uusi matkailun vetonaula”, Hovi sanoo tiedotteessa.

Voittaneen ehdotuksen pohjalta laaditaan asemakaavanmuutos ja alue vuokrataan liikepaikan toimijalle. Jatkoneuvotteluissa ja varsinaisen asemakaavan laatimisessa otetaan huomioon arvioinnissa esille tulleet jatkotyösuositukset, jotka koskevat muun muassa kelluvan rakenteen täsmällistä sijaintia ja liittymistä rantamuuriin ja sen rakenteisiin, Myllysiltaan sekä Aurajokeen. Huomioitavia asioita ovat kilpailuehdotuksen liikenteen ja toimintojen yhteensovittaminen rannan ja joen liikenteen, toimintojen ja muiden tunnistettujen kehityssuunnitelmien kanssa.

Tavoitteena on, että aluetta koskeva maanvuokrasopimus voidaan hyväksyä vuoden kuluessa siitä, kun asemakaava on tullut voimaan.

Liikepaikan luovutuskilpailuun tuli määräaikaan mennessä viisi ehdotusta. Kilpailun toiselle sijalle valittiin voittaneen ehdotuksen takana olleen työryhmän toinen ehdotus ”Kiila”. Kolmannelle sijalle valittiin ”Uusi Aalto”, jonka on laatinut työryhmä Konsta Weber, Rami Eräpohja, Heikki Kyllönen, Artturi Elovirta ja Esa Jämsä. Muita sijoituksia ei jaettu.