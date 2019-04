Jokeri-ratikan hinta karkasi – Espoo etsii säästöjä, harkitsee pysäkeistä ja katoksista luopumista

Espoon kaupunginhallitus pohtii maanantaina keinoja, joilla Raide-Jokerin kohonneet rakennuskustannukset saataisiin vielä pienentymään. Kaupunginhallitus jätti asian kertaalleen pöydälle.

”Kyllä meillä tässä on ainekset koossa viedä valtuustoon”, arveli kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Markkula (kok) viikonloppuna.

Raide-Jokeri on Espoon ja Helsingin yhteishanke. Noin 25 kilometriä pitkän, Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen yhdistävän pikaraitiolinjan hintalappu oli alun perin 275 miljoonaa euroa, josta Espoon kaupungin osuus oli noin 67 miljoonaa euroa.

Ensimmäinen pikaraitiotie Raide-Jokeri olisi toteutuessaan ensimmäinen Helsinkiin suunnitelluista pikaraitioteistä.

Raide-Jokeri ulottuu Espoon Keilaniemestä Helsingin Itäkeskukseen. Se korvaa nykyisen runkobussilinjan 550.

Pituus on noin 25 km, josta noin 9 km Espoossa ja 16 km Helsingissä.

Linja on kaksiraiteinen ja rata on sijoitettu pääosin omalle ajouralle.

Rakentamisen oli määrä alkaa kesäkuussa 2019. Kustannusnousun vaatimat päätökset Espoossa ja Helsingissä saattavat myöhästyttää rakentamisen aloittamista.

Liikennöinti on mahdollista aloittaa aikaisintaan kesäkuussa 2024.

Hinta kuitenkin nousi 386 miljoonaan euroon, josta Espoon osuus olisi 92,5 miljoonaa euroa. Helsingin osuus nousi noin 190 miljoonasta eurosta 268 miljoonaan euroon. Valtio hyvittää kustannuksista kaupungeille lähes 90 miljoonaa euroa niiden osuuksien suhteessa.

Raide-Jokerin rakentamisen kokonaiskustannusten nousu lähes 100 miljoonalla eurolla pani poliitikot sekä Helsingissä että Espoossa nieleskelemään vihaisina. Helsinki kuitenkin jo nielaisi uuden hintalapun valtuuston päätöksellä, ilman Espoon kuuntelemista, mistä Espoossa ei oikein tykätty.

”Ehkä yksi suuri tekijä on pettymys, että Helsinki ei halunnut neuvotella kokonaisuudesta. Helsinki päätti jo kustannusten noususta omalta osaltaan. Se on meille, että ota tai jätä!” Markkula sanoi.

Espoo olisi siis halunnut neuvotella Helsingin kanssa vielä kokonaisuudesta eli siitä, että kustannusten karsimista haravoitaisiin koko matkalta Helsingissä ja Espoossa. Helsinki kuitenkin päätti kuitata osuutensa, ja nyt Espoossa on väläytelty kokonaiskustannuksiin nähden vähäisiä ja vähän hupaisiakin kulujen puristuskohtia.

”Helsinki sanoi epävirallisesti, että tehkää mitä haluatte. Helsinki tekee osuutensa, ja jos [Espoon] valtuusto tämän hylkää, me teemme Raide-Jokerin rajalle asti”, Markkula sanoi.

”On esitetty, että pysäytettäisiin rata Otaniemeen sen sijaan että se jatkuisi Keilaniemeen. Se on kuolleena syntynyt ajatus. Keilaniemi on vahva työpaikka-alue. Aika vaikea ajatus, että sanottaisiin siellä työskenteleville, että menkää yksi pysäkinväli metrolla ja jatkakaa sitten Raide-Jokerilla. Emme sille ajatukselle lämpene ollenkaan.”

Kilometrin lyhentämisestä kertyisi Espoon teknisen toimen laskelmien mukaan noin 15 miljoonan euron säästö kokonaiskustannuksissa. Se sentään on paljon rahaa, ainakin verrattuna muihin asiasta heiteltyihin ehdotuksiin.

Markkula: Maankäyttö nojaa Raide-Jokeriin

Raide-Jokerin varteen on suunniteltu 34:ää pysäkkiparia. Pysäkeistä tai pysäkkien katoksista tinkimällä voitaisiin säästää noin 300 000 euroa. Pari miljoonaa säästyisi, kun rata-alueella käytettäisiin kalliimman pintamateriaalin sijasta sepeliä.

Tämän hintaluokan ”säästöt” palauttavat mieleen länsimetron asemien pituuksista karsimisen Espoon puolella. Junat lyhenivät, matkustajaruuhkat lisääntyivät, ja rahallinen säästö oli kokonaiskustannuksiin nähden vähäinen.

”Helsinki on valinnut tien, että tehdään hyvää kerralla, mikä on aivan perusteltua. Espoossa on esitetty sellaistakin, että tehtäisiin nyt välttämätön ja jätetään loput toteutettavaksi 10 tai 15 vuoden päähän, mutta siitä tulee kyllä kallista”, Markku Markkula sanoi.

Säästöjen luettelemisen ohella ja sijaan Espoon tekninen toimi on muistuttanut päättäjiä siitä, ettei Raide-Jokeri ole ainoastaan menoerä vaan se myös tuo ja on tuonut rahaa Espooseen. Radan vaikutus Espoon maankäytön tuloihin on jo ollut positiivinen.

”Mehän olemme jo kaavoittaneet maankäyttöämme siten, että se nojaa Raide-Jokeriin. Perkkaan ja Vermon väliselle alueelle rakennettavat 5 000 uutta asuntoa näyttäisivät menevän kaupaksi todella nopeasti. Se on viime ajat ollut yhtä rakennustyömaata, mikä osoittaa, että asuntojen myynnillä menee hyvin”, Markkula sanoi.

HSL jo hyväksynyt

Raide-Jokeri on osa Helsingin seudun kaupunkien ja kuntien yhteistä maankäytön, liikenteen ja asumisen suunnitelmaa (mal). Se on keskeinen osa joukkoliikenteen varaan rakentuvaa Helsingin seutua ja mal-sopimusta, joka on jo hyväksytty yksimielisesti muun muassa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) hallituksessa.

Ei puheenjohtaja Markku Markkula sepeliäkään tyrmäisi. Kalliimman ratapohjan materiaalin korvikkeena se saattaa tulla kysymykseen paikka paikoin.

”Siellä on jokunen kohta, joissa on makuasia, kummalla materiaalilla tehdään. Yritetään katsoa, jos jonkin miljoonan pois saisi. Ne ovat arvokkaita euroja, kun meillä on näitä koulujakin ja muita.”