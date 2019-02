Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi Raide-Jokerin hinnankorotuksen

Pikaraitiotien infrastruktuurin uusi kokonaiskustannusarvio on yhteensä 386 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 hyväksytyn hankepäätöksen mukainen kokonaiskustannusarvio 275 miljoonaa euroa on vuoden 2018 marraskuun hintatasossa 287,8 miljoonaa. Uusi kokonaiskustannusarvio on marraskuun 2018 hintatasossa 386 miljoonaa euroa, joten kustannusylitys on 98,2 miljoonaa.

Ylitys jakaantuu Helsingin ja Espoon kaupungeille siten, että Helsingin osuuden kustannusnousu on 81,0 miljoonaa euroa ja Espoon osuuden kustannusnousu 17,2 miljoonaa. Hankkeen kokonaiskustannusarviosta Helsingin osuus on 267 miljoonaa euroa. Valtion kustannusosuus Helsingin osalta on 58 miljoonaa euroa, joten ilman sitä Helsingin osuudeksi jää 209 miljoonaa.

Kustannusnousuun ovat vaikuttaneet useat tekijät. Eniten kustannukset ovat kasvaneet katurakentamisessa, jossa suurin kustannusmuutosta selittävä tekijä liittyy katurakenteiden yksikköhintoihin. Kustannusten kasvua selittää myös se, että alkuperäisessä hankesuunnitelmassa ei ollut otettu huomioon kaikkia pikaraitiotielinjan vaatimia rakenteita ja ratkaisuja, muun muassa työnaikaisia kaivantojen tuentoja ja hajavirtojen hallintaan liittyviä rakenne- ja järjestelmäratkaisuja. Lisäksi työnaikaisten liikennejärjestelyjen kustannukset ovat kasvaneet huomattavasti.

Raide-Jokeri edellyttää myös uuden varikon toteuttamista sekä kaluston hankintaa. Varikosta on laadittu toteutussuunnitelma, jonka kokonaiskustannusarvio on 69,5 miljoonaa euroa ja josta Helsingin kaupungin osuus on yhteensä 62,44 miljoonaa.

Asia etenee seuraavaksi kaupunginvaltuuston käsittelyyn.