Lapti onnistui selvittämään kustannuspaineet ja kasvamaan kannattavasti

Rakennusliike Lapti Oy -konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 284,1 (227,6) miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen oli 24,8 prosenttia. Konsernin liiketulos oli 17,0 (17,4) miljoonaa euroa eli 6,0 prosenttia (7,6 %) liikevaihdosta.

Kannattavuus laski hieman johtuen pääasiassa hintojen noususta korkeasuhdanteen huipulla.

Vakavaraisuutta kuvaava omavaraisuusaste säilyi hyvällä tasolla ollen 36,6 prosenttia (34,8 %).

Rakennusliike Lapti Oy -konserniin kuuluu Rakennusliike Lapti Oy ja tytäryhtiö Laptitec Oy ja se on osa Lapti Group Oy -konsernia. Vuoden lopussa konsernissa työskenteli 741 henkilöä.

”Jatkoimme tilikaudella 2018 toimintamme pitkäjänteistä kehittämistä ja kannattavaa kasvua suunnitelmien mukaisesti. Konsernin liikevaihto kasvoi erityisesti asuntorakentamisen volyymin kasvun myötä. Tilikaudella valmistui ja luovutettiin yhteensä 786 (424) ja tilikauden päättyessä meillä oli rakenteilla 921 (842) omaperusteista asuntoa Suomen nopeimmin kasvavissa kasvukeskuksissa”, kertoo tilinpäätöstiedotteesssa Rakennusliike Laptin toimitusjohtaja Raimo Pesola.

Laptissa gryndin osuus on noin puolet yhtiön liikevaihdosta. Toinen puoli tulee urakoista. Suurimpana niistä ovat hoivapuolen urakat. Lapti on onnistunut pääsemään mukaan myös allianssihankkeisiin. Se on mukana KYS:in suuressa sairaala-allianssissa Kuopiossa.

Tilikauden päättyessä konsernin tilauskanta oli ennätyksellisen korkea, noin 271 miljoonaa euroa. Lapti odottaa kannattavan kasvun jatkuvan myös vuonna 2019 ja lähivuosinakin yhtiö odottaa keskimäärin 10 prosentin vuotuista kasvua.

”Asuntojen gryndaamisessa viime vuonna tapahtui selkeä muutos, kun suurin osa yksityissijoittajista ”poistuivat” markkinoilta. Nyt on näkyvissä selkeästi että, tänä vuonna joillakin paikkakunnilla voi olla ylitarjontaa asunnoista”, Lapti Group Oy -konsernin toimitusjohtaja Timo Pekkarinen sanoo.

”Meillä on kuitenkin hyvät myyntiasteet kohteissamme ja olemme saaneet uusia kohteita hyvin käyntiin muun muassa Turussa, jonne laajennuimme viime vuonna”, hän tarkentaa.

”Saavuttamaamme taloudellista tulosta voidaan pitää erittäin hyvänä ottaen huomioon tilikauden aikana lisääntyneen epävarmuuden rakentamisen ja asuntomarkkinoiden toimintaympäristössä. Olemme yksi alan kannattavimmista ja vakavaraisimmista toimijoista. Vahva taseemme antaa reagointikykyä mielenkiintoisessa suhdannetilanteessa ja mahdollistaa myös investoinnit uusiin rakennuspaikkoihin”, Pekkarinen jatkaa.

Kilpailijoiden tuloksia: