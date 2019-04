Sähköteknisten tuotteiden myynti jatkaa kasvussa – ”Rakentamisessa paljon hankkeita sähköistysvaiheessa”

Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynti kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 2,4 prosenttia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, kertoo Sähköteknisen kaupan liitto (STK). Myynnin arvo tammi-maaliskuussa oli 226 miljoonaa euroa.

”Vuoden ensimmäinen tilasto näyttää hyvää suuntaa. Liukuva 12 kuukauden muutos on jopa tasolla 3,3 prosenttia. Rakentamisen puolella on paljon hankkeita sähköistysvaiheessa, mikä on omiaan pitämään kasvua yllä”, arvioi STK:n toimitusjohtaja Tarja Hailikari.

Viime vuonna myynnin arvo rikkoi miljardin euron rajan, mikä heijastaa liiton mukaan sähkön ja sähkötekniikan roolin kasvua yhteiskunnassa.

Hyvinvoinnin lähteitä on Hailikarin mukaan tunnistettu entistä laajemmin alkaen arjen sujuvuudesta ja turvallisuudesta aina ilmastonmuutoksen torjumiseen.

”Samaan aikaan näemme selkeämmin kaikille yhteisen tavoitekuvan, jossa hiilidioksidipäästöt on saatu pudotettua minimiin. Matkalla tarvitaan innovaatioita ja uutta teknologiaa, joka nojaa digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin ja sähköön.”