YIT aloitti yli 80 miljoonan asuinkohteet alkuvuonna Suomessa ja CEE-maissa

Käynnistyneistä hankkeista suurimmat ovat Oulun Asematorni, Espoon Peurapuisto, Turun Suntiontorni sekä Kauniaisten Herttua Suomessa ja Suomi Hloubetin Pori Prahassa, Tšekissä. Näiden hankkeiden arvo on yhteensä yli 80 miljoonaa euroa.

Oulun Asemantorni 2 sijaitsee kaupungin keskustassa rautatieaseman välittömässä läheisyydessä. Kohteen arvo on noin 20 miljoonaa euroa, ja sinne valmistuu noin 120 asuntoa alkuvuodesta 2020.

Espoon Peurapuisto sijaitsee Sepänkylän alueella hyvien kulkuyhteyksien varrella. Kohteen arvo on yli 15 miljoonaa euroa, ja sinne valmistuu noin 70 asuntoa syksyllä 2020.

Turun Suntiontorni sijaitsee Nummen kaupunginosassa yliopiston, yliopistollisen sairaalan ja Kupittaan teknologia-alueen välittömässä läheisyydessä. Kohteen arvo on yli 15 miljoonaa euroa, ja sinne valmistuu yli 80 asuntoa loppukeväästä 2020.

Kauniaisten Herttua rakennetaan Koivuhovin juna-aseman läheisyyteen uuteen asuinkortteliin. Kohteen arvo on noin 15 miljoonaa euroa, ja sinne valmistuu yli 50 asuntoa alkuvuodesta 2021.

Prahassa, Tšekissä on aloitettu Suomi Hloubetin Pori -kohteen rakentaminen. Sen arvo on noin 20 miljoonaa euroa, ja kohteeseen valmistuu yli 80 asuntoa alkuvuodesta 2021.

Lisäksi YIT:n osakkuusyhtiö, Nuppu Housing s.r.o, on käynnistänyt Nupun aluehankkeen viidennen vaiheen rakentamisen Bratislavassa Slovakiassa. Kohteen arvo on yli 10 miljoonaa euroa, ja sinne valmistuu lähes 100 asuntoa syksyllä 2020. Nuppu on YIT:n suurin aluehanke Bratislavan Ruzinovin kaupunginosassa 10 minuutin matkan päässä kaupungin keskustasta. Alueelle rakennetaan kaikkiaan noin 1000 asuntoa. Tällä hetkellä valmiina tai rakenteilla ovat vaiheet 1–4, joissa on yli 400 asuntoa.