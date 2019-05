Cramosta irtautuvalle Adapteolle nimitettiin toimitusjohtaja

Cramon hallitus on nimittänyt Philip Isell Lind af Hagebyn osittaisjakautumisessa perustettavan yhtiön Adapteo oyj:n toimitusjohtajaksi sekä Adapteon Rental Space -liiketoiminta-alueen johtajaksi. Nimitys astuu voimaan jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen.

Isell Lind af Hageby on toiminut Cramon Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan johtajana ja Cramo-konsernin johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2017 ja jatkaa nykyisessä tehtävässään jakautumisen täytäntöönpanoon saakka. Hän toimi aiemmin Inwido-konsernin Norjan toimitusjohtajana ja liiketoiminta-alueen johtajana vuosina 2016–2017, ja hän on toiminut useissa eri tehtävissä Scan Coinilla vuosina 2012–2015. Isell Lind af Hageby on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

”Näemme, että Adapteolla tulee olemaan skaalautuva ja kilpailukykyinen liiketoiminta-alusta, ja tulemme keskittymään omistaja-arvon luomiseen hyödyntämällä mahdollisuuksia, joita näemme eri siirtokelpoisten tilojen markkinoilla”, Isell Lind af Hageby sanoo Cramon tiedotteessa.

Cramon jakautumisesta päättävä ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttu koolle 17. kesäkuuta. Yhtiö odottaa jakautumisen täytäntöönpanon tapahtuvan viimeistään vuoden 2019 kolmannella vuosineljänneksellä suunnitellun täytäntöönpanopäivän ollessa 1. heinäkuuta

Isell Lind af Hagebyn lisäksi Cramo on nimittänyt seuraavat henkilöt Adapteo-konsernin johtoryhmään yhdessä toimitusjohtajan kanssa jakautumisen täytäntöönpanosta alkaen: