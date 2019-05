Vuoden sisustusarkkitehti luo hyviä työympäristöjä

Suomen sisustusarkkitehdit SIO on valinnut Paula Salosen vuoden sisustusarkkitehdiksi. Hän on työskennellyt JKMM Arkkitehdeissa vuodesta 2004 alkaen.

Sisustusarkkitehdin työ ei Salosen mielestä ole pelkkää valmiiden rakennusten sisustelua ja kalustamista, vaan kyse on tilakonseptien kehittämisestä ja toteuttamisesta tilaajan sekä toisten ammattilaisten kanssa. Yhteistyöllä talolle saadaan oma tunnelmansa ja syntyy kokonaistaideteos.

Viime vuosina hän on suunnitellut erilaisia monitilatoimistoja. Yksi kiitellyistä kohteista on OP:n pääkonttori Helsingin Vallilassa.

Uusin kohde on Keskon Kalasataman kampus Helsingissä. Sen kerrokset ovat keskenään erilaisia. Sama koskee henkilökunnan kahviloita, joissa jokaisessa on oma teemansa. Niitä on kehitelty työntekijöiden kanssa yhdessä.

Monipuolinen kokemus auttaa suunnittelussa

Salosella on sisustusarkkitehdin koulutus sekä työkokemusta osaavien sisustussuunnittelijoiden ja tekstiilitaiteilijoiden kanssa.

Jo ennen valmistumista työpaikkana oli Studio Olavi Hänninen, ja sitten ura jatkui lähes kaksi vuosikymmentä KYW Design oy:ssä.

KYW Designilla hän teki paljon näyttely- ja museotiloja. Hän teki yhteistyötä muun muassa Yrjö Wiherheimon kanssa.

”Toimistossa pääsi luontevasti tekemisiin myös puusepän ja metallimiehen kanssa prototyyppejä hahmoteltaessa”, hän kertoo.

Hän teki myös rakennussuunnittelua vastaavia pienempiä töitä, kesämökkejä ja saunoja.

”Opin paljon muun muassa hirsirakentamisesta, liitoksista ja salvoksista sekä hirsien painumisesta.

Ihmisen kokoisia työympäristöjä

Paula Salonen oli kaivannut suoraa kontaktia arkkitehdin kanssa. JKMM:ssä Salonen pääsi vihdoin tekemään töitä rinnatusten projektiarkkitehdin kanssa.

”JKMM:n tyyliin kuuluu aina se, että tehdään ja mietitään kohteita alusta alkaen yhdessä”, hän sanoo.

Viime vuosina hän on ollut toteuttamassa useita erilaisia monitilatoimistoja keskenään erilaisille toimeksiantajille.

Hän on oppinut tunnistamaan, mikä on ihmiselle tärkeää työympäristössä. Esimerkiksi verohallinnon talossa tilanjakajilla saatiin 10–12 hengen työympäristöjä, ja talossa on paljon myös vetäytymistiloja, joissa saa olla rauhassa.

Hän pitää huonona trendiä, jossa monitilatoimistoihin yritetään mahduttaa yhä enemmän ihmisiä.

”Tiloilla tulee olla kauniit mittasuhteet, ja niissä tulee olla ilmavuutta. Myös äänet ja akustiikka ovat tärkeitä, äänet eivät saa häiritä.”

Väreissä hän suosii hienostuneita sävyjä, jotka eivät pompi silmille.

Salonen sanoo, että vanhoissa, upeissa tiloissa ihmiset kestävät pieniä käytännön puutteita tavanomaista paremmin.

Välillä Salonen on tehnyt itsenäisiä töitä myös muiden toimistojen kanssa. Professori Tuomo Siitosen kanssa hän oli suunnittelemassa Helsingin hovioikeuden tiloja entiseen Alkon pääkonttoriin.

Siellä lähdettiin siitä, että valmiiksi arvokkaat huonetilat säilytettiin mahdollisuuksien mukaan ja alkuperäisiä huonekaluja entisöitiin. Oikeussalit tehtiin toki uusina.

”Kiehtova ja sydämen palolla yhdessä sisustusarkkitehti Päivi Meurosen ja muutaman taitelijan kanssa tehtynä työnä olivat Suomen Ranskan suurlähetystön edustustilat Pariisiin.”

Paula Salonen

– Sisustusarkkitehdiksi Taideteollisesta korkeakoulusta 1987

– Sisustusarkkitehdin töitä Yrjö Wiherheimon toimistossa 19 vuotta

– JKMM Arkkitehdeilla vuodesta 2004

– Projekteja mm Tampere-talo, Lapin maakuntamuseo, Kone Building, Hämeenlinnan Verkatehdas, Helsingin Hovioikeus, OP Vallila, K-kampus-

Harrastukset: puutarhatyöt, tanssi, venyttely, laulu, taide ja lukeminen