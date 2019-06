Kittilä haluaa osansa sähköautoinnosta – kaavailee kymmenien miljoonien bussitehdasta

Esityslistan mukaan Kittilän sähköbussitehdas on hanke, jossa toteutetaan sähköbussien noin 8 000 neliön kokoonpanotehdas Kittilään.

Hankkeen kokonaisinvestointi on suuruudeltaan noin 20 miljoonaa euroa. Rahoitus tulee eurooppalaisilta sijoittajilta sekä pankeista.

Tehtaan kapasiteetti on 600 sähköbussia vuodessa. Työvoimavaikutus on paikallisesti merkittävä, sillä valmistuttuaan tehdas työllistää kokoaikaisesti noin 100 henkilöä. Rakennus- ja asennusvaiheessa työvoimaa tarvitaan noin 40 henkilöä.

Hankkeen toteuttavat kumppaneina Arcticpool ja Indomito. Tehtaan suunnittelun toteuttaa kiinalainen Automotive Engineering Corporation, joka on suunnitellut useita bussi- ja sähköbussitehtaita länsimaihin.

Selvitys: Lisää elinkeinotoimintaa

Kittilän kunnanhallitus päätti hankkia Arcticpool Oy:ltä 22.1.2019 esiselvityksen, jossa selvitetään kansainvälisen konsortion sijoittautumisen edellytyksiä Kittilän kuntaan.

Työssä selvitettiin, mitkä ovat kannattavan hankkeen toteuttamisen tarpeet ja haasteet Kittilässä. Esiselvitys valmistui 16.5. Kunnanhallitus käsittelee sen tänään.

Selvityksen mukaan Kittilän kunnan kannalta hanke on työllistävä ja elinkeinotoimintaa lisäävä. Tehtaan aiheuttama liikenne on määrältään enintään kohtuullista. Suurimman liikennemäärän aiheuttaa työmatkaliikenne.

Aiesopimus ensimmäisestä tilauksesta

Indomito on yksi Venäjän suurimmista sähköautojen kauppiaista. Esityslistan mukaan sähköbussimarkkinoiden avautuminen Venäjällä on johtanut Indomiton kumppaniksi Kittilän tehdashankkeeseen. Tavoitteena on, että noin puolet tehtaan tuotannosta myydään Venäjälle.

Indomito on esityslistan mukaan varmistanut jo yhteistyöverkostonsa kautta ensimmäisen 250 bussin tilauksen tehtaalle. Yritys on allekirjoittanut tilauksesta aiesopimuksen. Se toteutetaan tehtaan ensimmäisenä tilauksena, kun se käynnistyy.

Automotive Engineering Corporation puolestaan on yksi Kiinan suurimmista insinööritoimistoista, joka on erikoistunut auto- ja bussitehtaiden suunnitteluun sekä konesuunnitteluun.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Lapin Kansa.