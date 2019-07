GRK parantaa nelostietä välillä Viantienjoki–Maksniemi

Väylävirasto on allekirjoittanut urakkasopimuksen GRK Infran kanssa valtatien 4 parantamisesta välillä Viantienjoki–Maksniemi. Työt käynnistyvät elokuun alussa puuston poistolla ja kiertoteiden rakentamisella ja valmistuvat kokonaan syksyllä 2020.

Urakka sisältää ohituskaistajaksojen, rinnakkaisteiden, alikulkusiltojen ja vesistösiltojen rakentamista. Urakkahinta on noin 22 miljoonaa euroa.

Väylän projektipäällikkö Keijo Heikkilän mukaan ohituskaistat parantavat kyseisen raskaan liikenteen käyttämän tieosuuden liikenneturvallisuutta merkittävästi. Tulevina vuosina raskaan liikenteen määrä tulee todennäköisesti vielä lisääntymään, mikäli Kemiin suunnitellut teollisuusinvestoinnit käynnistyvät.

”Liikenteen sujuvuus paranee ja ohitukset ovat lisäkaistojen myötä turvallisempia. Myös paikallisen liikenteen turvallisuus paranee, kun se siirtyy kulkemaan alikulkusiltojen kautta valtatien alitse”, Heikkilä kertoo tiedotteessa.

Nyt toteutettava urakka on osa laajempaa valtatien 4 parantamishanketta välillä Oulu–Kemi, mikä sisältää työkohteita Kempeleessä, Oulussa, Iissä ja Simossa. Hankkeen kustannusarvio on 170 miljoonaa euroa, josta kuntien osuus on noin 30 miljoonaa euroa. Työt ajoittuvat vuosille 2017–2021.