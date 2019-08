Cervi laajentaa toimintaansa Varsinais-Suomeen

Varsinais-Suomen aluepäälliköksi on 16. elokuuta alkaen nimitetty Niko Atosuo. Hän on yrittäjätaustainen ilmanvaihtoalan ammattilainen, joka tuntee alueen asiakaskunnan.

Turku on Cervin tiedotteen mukaan luonnollinen jatko yrityksen kasvualueeksi, koska yritys on jo tehnyt siellä jonkin verran töitä. Alueella toimii useita Cervin kumppaneita ja palveluille on yrityksen mukaan ollut tilausta.

Cervin palvelut ja työt Varsinais-Suomessa kattavat kaiken ilmanvaihdon huoltamisesta korjaamiseen ja saneeraamiseen. Cervi myös konsultoi ja tekee yhteistyötä muun muassa ilmanvaihdon suunnittelun kanssa.

”Odotukset Turun toiminnasta ovat korkeat”, toimitusjohtaja Petri Valve sanoo.

”Haluamme esitellä uudenlaisen vaihtoehdon ilmanvaihtoalan yrityksenä. Uskomme vahvasti hyvään joukkueeseemme ja käytössämme oleviin digitaalisiin ratkaisuihin. Toivomme, että asiakkaat löytävät meidät ja palvelumme ja että täytämme heidän odotuksensa.”

Vuonna 2014 perustettu Cervi toimii pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan lisäksi Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla ja nyt myös Varsinais-Suomessa. Yhtiön palveluksessa on 130 ilmanvaihtoalan ammattialaista.