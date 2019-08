Ex-jääkiekkoilija lähtee mukaan hotellibisnekseen

Folks hotels ja NHL-ammattilaisuransa jääkiekkoilijana lopettanut Ville Leino ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka mukaan Leinon vaatealan yritys Billebeino on mukana kehittämässä VR:n entiselle konepajalle rakennettavaa hotellia. Billebeinon osuus liittyy hotellin sisustuselementteihin.

Hotelliin rakennetaan 146 hotellihuonetta, ravintola, kattoterassi ja saunaosaston, kuntosalin, joogan ja henkilökohtaisen valmennuksen sekä ryhmätunnit yhdistävä kokonaisuus.

Folks Hotels on lahtelainen, hotelleihin ja konseptoituun asumiseen erikoistunut yritys. Se on myös Lahden Ranta-Kartanoon rakentuvan uuden hotelli- ja ravintolaliiketoiminnan operaattori. Resort-hanke on tällä hetkellä kaavavaiheessa ja sen avajaisia vietettäneen aikaisintaan vuoden 2022 aikana.

Billebeino on entisen NHL-pelaajan Ville Leinon ja Juhani Putkosen perustama urheilun, musiikin, taiteen ja katujen innoittama kotimainen vaatebrändi.