Oodin eteläinen sisäänkäynti uudistetaan – pyöröovi poistetaan

Helsingin keskustakirjasto Oodissa aloitetaan maanantaina 2. syyskuuta eteläisen, Sanomatalon puoleisen, sisäänkäynnin tuulikaapin muutostyöt. Töiden arvioitu kesto on noin neljä kuukautta. Sisäänkäynti suljetaan täksi ajaksi.

Oodin ensimmäisen vuoden käyttökokemus on Helsingin kaupungin mukaan osoittanut, että kirjaston kävijöistä ylivoimaisesti suurin osa kulkee kirjastoon ja sieltä pois juuri eteläisen sisäänkäynnin kautta. Havainto on suurin syy muutostöille, joiden avulla Oodista on tarkoitus tehdä entistä toimivampi.

Tuulikaapin rakennetta muutetaan syksyn aikana siten, että asiakkaiden kulkeminen kirjastoon helpottuu ja lämpimän ilman virtaus ulos talosta saadaan estettyä nykyistä tehokkaammin.

Käytännössä sisäänkäynnin pyöröovi poistetaan ja korvataan kolmella ovellisella sisäänkäynnillä. Esteetön sisäänkäynti taas siirretään tuulikaapin länsipuolelle. Muutostyöt suorittaa YIT.

Eteläisen sisäänkäynnin lisäksi Oodiin johtaa kaksi muutakin sisäänkäyntiä, jotka sijaitsevat rakennuksen pohjois- ja länsipuolella. Oodin pohjoinen sisäänkäynti on pidetty tähän asti suljettuna, mutta se avataan käyttäjille muutostöiden alkaessa. Toisin sanoen Oodin kuljetaan kahden sisäänkäynnin kautta myös muutostyön aikana.

Helsingin Keskustakirjasto Oodi on ollut todella suosittu viime vuoden joulukuussa järjestettyjen avajaistensa jälkeen. Kirjaston kahden miljoonan kävijän raja rikkoutui elokuussa.