Oodin ainutlaatuinen arkkitehtuuri mittasi rakentajien taidot – länsijulkisivu ei valmistu ennen käyttöön ottoa

Helsingin uuden keskustakirjaston Oodin sisällä tehdään kuumeisesti viimeisiä sisustustöitä, laitetaan kirjoja hyllyihin ja testataan laitteiden toimintaa.

Oodi on Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihanke. Se aukeaa yleisölle itsenäisyyspäivän aattona eli juhlavuoden viimeisenä päivänä.

Talon arkkitehtuuri on ainutlaatuista, ja se on herättänyt huomiota myös kansainvälisesti jo rakennusaikana.

Kaarevat pinnat ovat vaatineet suunnittelulta ja toteutukselta paljon. Pelkästään Arkkitehtitoimisto ALAssa on tehty arviolta 50000 työtuntia, kun lasketaan mukaan kirjastosta järjestetty arkkitehtikilpailu.

Kävely sisätiloiltaan lähes valmiissa rakennuksessa lupaa paljon. Täällä on mahdollisuus monenlaiseen tekemiseen. Kaarevat pinnat luovat innostavia tiloja.

Kirjastossa kolme erilaista maailmaa

Sijainti ja uuden kirjastorakennuksen tilaohjelma loivat puitteet arkkitehtisuunnittelulle. Arkkitehtuurin kantavana ajatuksena on kolmen itsenäisen kerroksen välinen yhteys. Arkkitehtuurin ytimessä on rakennuksen siltamainen teräsrunko.

Rakenneratkaisu on tehnyt mahdolliseksi pohjakerroksesta avoimen, kaarevan tilan. Se on rakennuksen aktiivisin kerros yleisö- ja tapahtumatiloineen. Keskikerros on suljetumpi tila, jossa on studioita, pelihuoneita, työ- ja kokoushuoneita, kaupunkiverstas sekä työpaja- ja vuorovaikutustiloja.

Kolmannessa kerroksessa sijaitsee ”kirjataivas”, rauhoittumisen paikka kirjoineen, lukukeitaineen ja kahviloineen. Kansalaisparvekkeella voi katsella suomalaisen demokratian tyyssijaa Eduskuntataloa samalla tasolla sen kanssa.

Länsijulkisivu valmistuu tammikuussa

Rakennus ei ole auetessaan täysin valmis. Elokuvateatterin rakentaminen jatkuu, ja puujulkisivun verhoustyöt valmistuvat talonrakennusurakan vastaavan työnjohtajan Tero Seppäsen mukaan tammikuussa.

YIT on vastannut Oodin toisen vaiheen urakasta. E.M. Pekkinen toimi pääurakoitsijana perustustöiden ja kirjaston kellarin betonirakentamisen ajan.

Rakentajaa ja suunnittelijoita yllätti, että alkuperäinen ratkaisu puujulkisivun verhoilusta ei täyttänyt palokokeissa asetettuja arvoja.

”Uuden teknisen ratkaisun viranomaishyväksyntä otti jonkin verran aikaa. Siitä johtuen länsijulkisivu valmistuu myöhemmin”, Seppänen kertoo.

Hän kuvaa kohdetta oman työuransa ammatillisesti vaativimmaksi. ”Periaatteessa jokainen rakennekohta on tähän kohteeseen räätälöity, yksilöity. On ollut kohtalaisen vaikea löytää tekijöitä tällaiseen kohteeseen.”

Rakennus poikkeuksellisen vaativaa AA-luokkaa

”Teräsrungon osalta suunnitelmat olivat tosi hyvät, ja teimme hyvää yhteistyötä rakennussuunnittelijan kanssa. Olen erittäin tyytyväinen, että runko saatiin tehtyä aikataulussa”, Mansoor Ardam YIT:stä sanoo.

Hän on vastannut työmaalla teräsrungon pystytyksestä ja on kolmannen kerroksen rakentamisen aluevastaava.

”Normekilla rungon valmistajana ja asentajana oli oikea asenne teräsrungon toteuttamisessa. Se oli edellytys onnistumiselle. Teräskaarien paikalleen paneminen oli se iso juttu. Kaaret eivät ole ainoa asia, rakennuksessa on muutenkin paljon terästä. On Eduskuntataloon kurkottavan lipan runko ja kaarien toisessa päässä olevat teräksiset tuplakierreportaat, jotka oli vaikea suunnitella, valmistaa ja asentaa”, rakenteiden pääsuunnittelija Tapio Aho Ramboll Finlandista kertoo.

Kilpailuvaiheessa rakennuksen teräsrunko oli avaruusristikko. Ajatus kaarisillasta syntyi Rambollissa. Ahon mukaan se yksinkertaisti runkoratkaisua huomattavasti.

Kaarevuus vaati sulavaa ja tarkkaa rakentamista

Kolmannen kerroksen kattorakenne on kaikilta osiltaan kaareva. ”Tässä kerroksessa tuotannon ja työsuunnittelun äärirajat on mitattu. Ei ole monta samanlaista hanketta, jossa nämä rajat mitataan. Perinteisellä rakentamistekniikalla tätä kattoa ei olisi toteutettu”, Mansor Ardam toteaa.

Oodi sisältää muutenkin paljon kaareutuvaa geometriaa, ja kaareutumisen toteuttaminen on pitänyt tehdä sulavasti ja tarkasti.

”Esimerkiksi kansalaistorin päälle kaareutuvassa länsijulkisivun lipassa ero kahden laudan välillä on hyvin pieni, mutta pienillä eroilla saadaan aikaan sulava kokonaismuoto 150 metrin matkalla. Se on vaatinut millintarkkaa 3D-mallintamista, rungon rakentamista, sen jälkeen tarkemittaamista ja puuverhouksen uudelleen mallintamista rakentamisen jälkeen hieman painuneen teräsrakenteen muodon mukaan. Matemaattisesti hyvin yksinkertainen kaareva muoto vaatii suunnittelulta ja toteutukselta erittäin sinnikästä pala palalta työskentelyä”, ALA arkkitehtitoimiston osakas Antti Nousjoki kertoo.

Puujulkisivu muuttui työmaa-aikana aiottua umpimaisemmaksi paloteknisistä syistä. Massiivisesta kuusipuusta tehdyssä rakenteessa ei ole rakoja, joihin voisi tunkea sormiaan tai palavia esineitä.

”Oletettu käyttöikä puujulkisivulle on vähintään 50 vuotta. Elämis- ja kulumisvaraa on aika paljon. Se on käsitelty huolellisesti eikä harmaannu muutamassa vuodessa. Mutta ilman muuta. Se patinoituu vuosien varrella kauniisti”, Nousjoki arvioi.

Suunnittelijat ja työmaa ovat tehneet tiivistä yhteistyötä koko rakentamisen ajan. ”Suuri yhteistyön onnistumisen merkki on, kuinka hyvin olemme pystyneet toteuttamaan rakennuksen kilpailuohjelman mukaisesti.”

Toteus arkkitehtikilpailun päälinjojen mukainen

Käytännössä rakennus noudattaa täysin niitä ratkaisuja, jotka arkkitehtikilpailun voittaneessa ALAn työssä olivat.

”Se on aika iso asia, että se noudattaa täysin kilpailuehdotuksen ajatuksia järkevässä aikataulussa. Ei ollut yhtään turhautumisaikaa, muttei myöskään kiirettä viimeisiä metrejä lukuun ottamatta”, ALAn kaksi muuta osakasta, Juho Grönholm ja Samuli Woolston sanovat.

Henkisesti arkkitehdeille on ollut mahtavaa saada toteutumaan kotikaupungin keskelle näin merkittävä hanke.

”Toimistolle hanke tarkoittaa referenssiä, todistusvoimaa toimiston kyvyistä. Se on tuonut esimerkiksi kutsun Ranskan Lyonin kirjastokilpailuun, jonka arviointi on parhaillaan käynnissä”, he toteavat.

Erityistä ylpeyttä herättää arkkitehdeissa ja muissakin toteuttajissa se, että yhteisin varoin on haluttu rakentaa kaikelle kansalle avoin rakennus keskeiselle paikalle Helsinkiä.

”Isosti ajatellen se liittyy länsimaisen demokratian, sivistysvaltion voimaan. Koen sen manifestina, fyysisenä esimerkkinä niistä arvoista, joihin meidät on Suomessa kasvatettu”, Grönholm sanoo.

Ilmentää uuden ajan kirjastoa

”Tämä rakennus ilmentää uudenlaista kirjastotoimintaa syvällisesti ja hienolla tavalla. Se lunastaa rohkeasti paikkansa kaupunkikuvassa”, arvioi tarve- ja hankesuunnittelun tiimipäällikkö Päivi Etelämäki Helsingin kaupungilta.

Hän oli aikoinaan konsulttina tekemässä keskustakirjaston arkkitehtikilpailun kilpailuohjelmaa.

Hänen mukaansa hanke on ollut myötätuulessa siitä lähtien, kun sen rahoitus varmistui kaupunginvaltuustossa alkuvuodesta 2015. Valtio on rahoittanut kirjastoa 30 miljoonalla eurolla. Sen kokonaiskustannukset ovat noin 98 miljoonaa euroa. Rakentaminen alkoi syyskuun alussa 2015.