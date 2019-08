OP:n Rautionmaa: Korjausrakentaminen on Lehto Groupin suurin ongelma

Yhtiö on aiemmin tänä vuonna antanut jo yhden tulosvaroituksen toukokuussa.

OP:n analyytikko Matias Rautionmaan mukaan Lehdon vaikeudet juontuvat hyvin pitkälti ongelmista sen korjausrakentamisyksikössä.

”Iso osa ongelmista johtuu siitä, että Lehto Group lähti aikoinaan korjausrakentamisen peruskorjausurakointiin ja otti hankkeita, jotka ovat osoittautuneet todella vaikeiksi ja aiheuttaneet yhtiölle isoja tappioita, noin 15 miljoonaa euroa viime vuodelle ja 15 miljoonaa tälle vuodelle”, Rautionmaa sanoo uutistoimisto Startelille.

Lehto Group kertoi alkuvuodesta lakkauttavansa korjausrakentamisen palvelualueen ja sen toiminta loppuu tämän vuoden aikana. Rautionmaan mukaan ongelmat korjausrakentamisen saralla eivät ole yksinomaan Lehto Groupia koskevia, vaan myös monella muulla rakennusalan yhtiöllä on ollut hankkeiden toteutuksissa ongelmia.

Vaikka iso osa Lehto Groupin tappioista tippuu pois korjausrakentamisen lakkauttamisen myötä, ei se Rautionmaan mukaan kuitenkaan täysin korjaa yhtiön ongelmia.

”Lehto Groupilla on ollut ongelmia myös hyvinvointitilojen palvelualueella, jossa on ollut huonoja ja kannattamattomia hankkeita. Myös toimitilat-alueella on joitakin projekteja, jotka ovat valuneet tappiolle”, Rautionmaa kertoo.

Lehto Groupin oman arvion mukaan yhtiö odottaa toiselle vuosipuoliskolle selvää tuloskäännettä.

”Kun osakekurssi ja markkina-arvo ovat näin alhaisella tasolla, nousuvaralle riittää jo se, että yhtiö pystyisi joskus tekemään neljänkin prosentin liikevoittomarginaalia”, Rautionmaa toteaa.

Hänen mukaansa yksi kysymys myös on se, kestääkö Lehto Groupin tase.

”Lehto Groupilla oli toimialan paras tase, mutta se on heikentynyt hyvin äkkiä tappion myötä. Tase ei kuitenkaan vielä ole toimialan heikoin ja käyttöpääomaa pitäisi vapautua, kun toiminnan volyymi ja asuntovolyymi laskevat”, Rautionmaa sanoo.