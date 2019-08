Helsinkiin ja Turkuun suunnitteilla olevat suuret monitoimihallihankkeet ovat asemakaavavaiheessa. Oulun hallihankkeessa on otettu aikalisä.

Asumista, liikuntaa ja erilaisia tapahtumia yhdistelevä Garden Helsinki -hanke on edennyt asemakaavavaiheeseen. Viime huhtikuussa hanketta käsiteltiin kaupunkiympäristölautakunnassa.

”Teemme parhaillaan kaavaan liittyviä muutoksia esimerkiksi Museovirastolta ja lautakunnalta saamamme palautteen perusteella. Syksyllä tuomme päivitetyn esityksen uudelleen kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn. Sen jälkeen vuorossa on kaupunginhallitus- ja valtuusto”, hankkeen projektijohtaja Ilkka Kilpimaa kertoo.

Kilpimaan mukaan esimerkiksi maanpäällistä massaa kevennetään ja rakennusten kokonaiskorkeutta vähennetään noin 10 metrin verran.

”Arvioisin, että 2-3 kerrosta leikkaantuu eri paikoista.”

Hankkeen valmistelussa on mukana myös keväällä rakentajaksi ja kehittäjäkumppaniksi valitti YIT. Parhaillaan kartoitetaan jo esimerkiksi tavarantoimittajia. Suunnitelmissa on rakentamisen käynnistäminen ensi vuoden aikana.

Garden Helsinki hankkeen käynnistäjä on jääkiekon pääsarjassa pelaava Helsingin IFK. Rahoittajat ovat suomalaisia institutionaalisia kiinteistösijoittajia.

Turussa lautakuntaan syksyllä

Turun ratapihahanke etenee likipitäen samaan tahtiin Garden Helsingin kanssa. Turun kaupunki on aloittanut alueen asemakaavoituksen jo reilu vuosi sitten.

Hanketta valmistelevat osin samat tahot kuin Garden Helsinkiäkin. Mukana ovat Kilpimaan ja Timo Everin lisäksi Taalerin kiinteistörahasto sekä jääkiekkoilija Saku Koivu ja peliyhtiö Supercellin perustajat Mikko Kodisoja ja Ilkka Paananen. Maa-alueen omistaa VR-Yhtymä.

”Turussa erityispiirteenä on ratatoiminnan huolto ja raideliikenne. Tämän infrastruktuurin muuttaminen tuottaa meille suunnittelussa aika paljon töitä ja tahdistaa tulevan rakentamisen käynnistämistä”, Kilpimaa kertoo.

Turun hankkeen rakennusliike valittaneen tämän syksyn aikana. Lisäksi hankitaan lisää sijoittajia.

Oulussa aikalisä

Kilpimaan ja kumppaneiden Oulussa asemakeskuksen kehittämiseksi käynnistämä hanke on parhaillaan aikalisällä. He ovat tehneet Oulun kaupungille suunnitelman hankkeen toteuttamiseksi ja se saikin vihreää valoa.

”Hanke pysähtyi toistaiseksi siihen, että valtiovarainministeriö päätti siirtää kaikki ratapihat Turkua lukuunottamatta Senaatti-kiinteistöjen kokonaan omistamaan yhtiöön, joita Senaatti lähtee nyt kehittämään”, Kilpimaa kertoo.

Senaatti on käynnistämässä esimerkiksi Oulussa tontinluovutuskilpailua, mutta aikataulu on ja kilpailun muoto on vielä avoinna.