Vanhojen asuntojen hinnat nousivat pk-seudulla – muualla tultiin alaspäin

Viime vuoden heinäkuuhun verrattuna vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat heinäkuussa suurista kaupungeista selkeästi vain Helsingissä, missä nousua kertyi 3,1 prosenttia. Espoossa ja Vantaalla hinnat pysyivät suunnilleen viime vuoden tasolla.

Muissa suurissa kaupungeissa hinnat ovat ennakkotietojen mukaan laskeneet viime vuodesta. Eniten laskua kertyi Oulussa, missä hinnat tippuivat vuodessa 4,9 prosenttia.

Kun tarkastellaan kuukausimuutosta kuluvan vuoden kesäkuusta heinäkuuhun, laskivat asuntojen hinnat koko maassa 1,6 prosenttia ja pääkaupunkiseudulla 1,7 prosenttia. Eniten hinnat laskivat kuukaudessa Tampereella, missä pudotusta kertyi 4,7 prosenttia.

Tilastokeskuksen tiedossa on tammi-heinäkuussa 31 902 vanhojen osakeasuntojen kauppaa koko maassa, mikä on viime vuoden tasolla. Pääkaupunkiseudulla kauppoja on tiedossa 4,2 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Muualla maassa kauppoja on tiedossa 1,6 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna.

Osakeasuntojen hintojen kuukausitilaston ilmestyessä siinä on mukana tuoreimman tilastokuukauden osalta noin 50 prosenttia kaikista kaupoista. Kuukausitiedot tarkentuvat seuraavien kuukausien aikana siten, että vuoden lopulliset tiedot julkaistaan seuraavan vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen julkaisun yhteydessä.