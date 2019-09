Google tekee Suomeen satojen miljoonien sijoituksen ja aloittaa koulutusohjelman SAK:n kanssa

Laajennus nostaa Haminan palvelinkeskuksen kokonaisinvestoinnit kahteen miljardiin, kertoi Googlen toimitusjohtaja Sundar Pichai.

Pichai on parhaillaan Suomessa vierailulla. Hän pitää Rinteen kanssa tiedotustilaisuutta.

Google aloittaa lisäksi tekoälyyn liittyvän koulutusohjelman SAK:n kanssa, Pichai kertoi.

Aiemmin perjantaina Sundar Pichai kirjoitti blogissaan, että Google on tehnyt historiansa suurimman uusiutuvaan energiaan liittyvän hankinnan. Yhtiö on tehnyt 18 uutta energiasopimusta, ja niihin kuuluu investointeja Yhdysvaltoihin, Chileen ja Eurooppaan. Kyseessä on 1 600 megawatin kokonaisuus.

Pichai kertoo, että sopimukset kasvattavat yhtiön tuuli- ja aurinkovoiman käyttöä 40 prosenttia 5500 megawattiin. Kauppa sisältää yli kahden miljardin dollarin edestä energiainfrastruktuuria, kuten miljoonia aurinkopaneeleita ja satoja tuulivoimaloita kolmella mantereella.

Googleen kuuluvat muun muassa hakukone Google, videopalvelu Youtube, sähköposti Gmail, käyttöjärjestelmä Android, verkkoselain Chrome, karttapalvelu Maps ja pilvipalvelu Drive.

Pääministeri Antti Rinne korosti sitä, kuinka merkitävä Googlen ilmoitus uudesta datakeskuksesta Haminaan on.

”Olen hyvin kiitollinen”, Rinne sanoi . ”Tämä on erinomainen uutinen Suomelle. juuris itä mitä hallitus etsii hakiessaan investointeja.”

Googlen toimitusjohtaja Sundar Pichai kertoi yhtiön investoivansa yhteensä kolme miljardia euroa Europpaan seuraavan kahden vuoden aikana. Se nostaa investoinnit 15 miljardiin vuodesta 2007 lukien.

Tänään julkaistu laajennus nostaa Haminan palvelinkeskuksen kokonaisinvestoinnit 2 miljardiin. Jättimäisinä pidetyt tehdyt ja suunnitellut metsäteollisuuden tehdasinvestoinnit ovat 1-2 miljardin suuruisia.