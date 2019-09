Onko Building 2030 ollut pelkkää hukkaa, pysyvätkö rakentajat koskaan tahdissa?

Rakentamisen tuottavuus ei ole kehittynyt vuosikymmenin, rakentaminen on täynnä hukkaa ja häiriöitä, toleranssit ovat vähän sinne päin, suunnittelu on pelkkää kaaosta ja myöhästelyä, pomot eivät kuuntele työntekijöitä, rakentajat eivät opi projekteista vaan vievät virheet mukanaan, alan luotettavuus ja laatumaine on heikko, ala ei kiinnosta nuoria. Nämä ovat esimerkkejä aiheista, joihin yritysten ja Aalto-yliopiston Building 2030 -ohjelma hakee ratkaisuja.