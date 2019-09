Disney kouli Jan Elfvingistä hoikan rakentajan – hänen mukaansa meiltä puuttuu rakentamisen keihäänkärjet

Tekniikan tohtori Jan Elfving on päässyt seuraamaan läheltä maailman huippua rakentamisessa. Viihdejätti Disneyn lean-ohjattujen rakennushankkeiden ja Englannin miljardiluokan allianssihankkeiden jälkeen suomalainen rakentaminen vaikuttaa hänestä tylsän tasaiselta. Perustaso on hyvä, mutta todellista keihäänkärkiosaamista, jossa olisimme maailman huipulla, ei (enää) ole.

Elfvingin mukaan Suomessa panostetaan kehittämiseen enemmän kuin koskaan aikaisemmin, mutta maailmalla panostetaan vielä enemmän.

Suurin ero liittyy hänestä tuotekehitykseen ja tuotantomenetelmiin. Amerikan ja Englannin huippuyrityksissä ja huippuprojekteissa panostetaan paljon enemmän innovointiin kuin Suomessa. Meillä allianssin kehitysvaihe on pyrkimys tähän suuntaan.

Hienoa Suomessa on hänen mukaansa ketteryys. Olemme nopeita oppimaan.

Toimittaja voisi sanoa, että myös nopeita hukkaamaan mahdollisuuksia, mutta Elfving ei halua olla näin negatiivinen.

Tietomallinnuksen kärki karkasi maailmalle

Suomi oli 2000 luvun alussa BIM:ssä maailman kärkeä ja siksi myös Skanska-konsernin BIM-keskus oli Helsingissä. Suomi oli silloin edelläkävijä.

Meillä on Elfvingin mukaan edelleen hyvä perustaso BIM:ssä, mutta meillä ei ole siinä enää keihäänkärkiä, joita tultaisiin maailmalta ihailemaan. Tietomallinnuksen parhaat ohjelmistoyrityksetkin on myyty ulkomaille.

Vuonna 2007 valmistunut Reimantorni edusti monessa asiassa maailman huippuosaamista. Työmaalla oli käytössä nokkamies Kari Alakosken ruutupaperille viiden minuutin tarkkuudella tekemän kerroskohtainen työaikavaihe, johon oli kirjattu kaikki nostot, muotit, raudoitukset, elementit ja paikallavalut sekä runkovaiheessa asennettava talotekniikka. Kun se siirrettiin tietokoneelle, muodostui aito 4D-malli, josta pystyttiin videon tapaan katsomaan työn etenemistä minuutti minuutilta. Skanskan pääjohtajakin kävi sitä katsomassa. Hän oli ihmeissään, kun työmaa oli tosiaan minuutilleen siinä tahdissa, mitä suunnitelmat lupasivat.

New Yorkin stadionia rakentava porukka puolestaan kävi katsomassa, miten Suomen opeilla voisi hallita valtavan elementtimäärän logistiikan. Reimantornin lisäksi muutamilla muillakin asuntotyömailla betonielementtiin ja ikkunoihin laitettiin tehtaalla kännykän avulla luettava RFID-anturi, jonka avulla tuotteen vaiheita pystyttiin seuraamaan. Jokaisesta elementistä ja ikkunasta oli työmaalla tieto siitä, onko se suunniteltu, valmistettu tai asennettu. Asioiden tilan näki havainnollisesti tietokoneen näytöllä, jossa eri vaiheessa olevat elementit oli väritetty eri väreillä.

”Se oli silloin ainutlaatuista maailmanlaajuisesti”, Elfving sanoo. ”Koko rakennusala hyötyi siitä, että Nokia oli voimissaan.”

”Tuota osaamista ei vielä silloin osattu täysin hyödyntää ja siirtää muihin projekteihin”, Elfving sanoi. Silloin keskityttiin ehkä liikaa teknologiaan eikä ihmisiin, jotta työmaat olisivat oppineet itsenäisesti käyttämään uutta tekniikkaa.

”Enää meillä ei ole tällaisia keihäänkärkiä. Maailmalla vastaavia kehitysharppauksia tehdään kuitenkin nyt isolla rahalla. Vaarana on, että Suomi jää jälkeen”, hän sanoo.

”Kehitystoiminnassa isoin oppi on ihmisten kehittäminen. Hilavitkuttimia on helppo tehdä nopeasti. Osaamisen kehittäminen on pitkä taival. Sitä aliarvioidaan. Tämä nähtiin RFID-kokeilussa.”

RFID:n tapainen tuotetiedon hallinta on tulossa nyt EU:n kautta. . GTIN on digitaalinen vastine rakennuksen jokaiselle osalle tai komponentille. Muut Pohjoismaat ovat mukana GTIN-tuotestandardin käyttöönotossa, mutta Suomessa siitä ei ole Elfvingin mukaan edes keskusteltu. GTIN:n avulla tuotetieto saadaan kulkemaan alusta loppuun tuotetietomallin avulla. Tällä voi Elfvingin mukaan olla iso merkitys moneen asiaan

Esivalmistus tulee rakentamiseen

Skanska kokeili talotekniikan esivalmistusta pääkonttorinsa rakentamisessa. Talotekniikka tuli kerroksiin valmiina moduuleina yhtiön Viron tehtaalta. Skanskan lähtö Virosta johti siihen, että kokeilu ei saanut jatkoa.

Esivalmistuksen lisääminen on nyt kuitenkin yksi kasvavista trendeistä rakentamisessa ja yksi Aalto-yliopiston ja rakennusalan yritysten yhteisen Building 2030 –hankkeen painopisteistä tahtituotannon ohella.

”Kaikki yrittävät nostaa nyt esivalmistuksen osuutta. Sillä saadaan pois venttatunteja työmaalla ja parannetaan työturvallisuutta”, Elfving sanoo.

Hän odottaa rakentamisen tuottavuuden paranevan esivalmistuksen lisäämisen kautta. Se voi olla joko teollista esivalmistusta tai tuotteiden tekemistä työmaalla esimerkiksi teltassa.

Esivalmistuksessa on kyse pitkälti siitä, mitä kaikkia työtunteja voi siirtää pois työmaalta.

”Ei tarvitse olla aina moduulielementti vaan esivalmisteet voivat olla varsin pieniäkin ja osa niistä voidaan tehdä työmaan vieressä esimerkiksi teltassa.”

Skanskalla ei ole kuitenkaan haluja lähteä itse rakennustuotteiden valmistajaksi. Ne ostetaan kumppaneilta. ”Pääomat käytetään mieluummin tonttimaan ostamiseen kuin tehtaisiin.”

Saksaan rakennusmieheksi ja Amerikkaan väitöskirjan tekijäksi

46-vuotias Jan Elfving on Skanska oy:n johtoryhmän jäsen vastuualueena toiminnan tehokkuus.

Hän joutui aikoinaan kansainvälistymään olosuhteiden pakosta, sillä kun opiskeli diplomi-insinööriksi 1990-luvun alussa, ei Suomessa ollut töitä rakentajille. Siksi hän lähti Saksaan rakennusmieheksi ja eteni siellä pian työmaainsinööriksi. Laman hellitettyä hän palasi Suomeen Skanskalle projekti-insinööriksi. Tuliaisina oli ranskalainen vaimo, jonka kanssa oli alustavasti puhuttu paluusta Keski-Eurooppaan.

Elfvingiä kiinnosti silloin leanin soveltaminen rakentamiseen. Hän soitti VTT:ssä silloin työskennelleelle Lauri Koskelalle ja pyysi tältä opetusta. Koskela oli julkaissut lean constructionin perusteoriat jo 1990-luvun alussa ja Rakennusteollisuus oppikirjan hoikasta rakentamisesta vuonna 1994. Silti 1990-luvun lopussa kukaan ei maksanut Koskelalle siitä, että hän olisi sitä opettanut. Siksi Koskela kehotti Elfvingiä menemään Amerikkaan Berkeleyhyn, jossa lean constructionia opetettiin silloin ainoana yliopistona maailmassa.

Berkeleyssä professorina oli Glenn Ballard, joka tunnetaan Koskelan ohella yhtenä neljästä Lean Constructionin keskeisestä pioneerista.

”Lauri oli uskomattoman hyvä teorioissa. Hän näkee isoja kokonaisuuksia ja miten ne liittyvät toisiinsa”, Elfving sanoo. Ballard puolestaan oli hyvä viemään teorioita käytäntöön. Last Planner on hänen kehittämänsä työkalu. Suomessa erityisesti Anssi Koskenvesa on Elfvingin mukaan kunnostautunut sen opettajana.

Ballardin ryhmässä oli tusinan verran tutkijoita, joista vain kaksi oli Yhdysvalloista, muut Euroopasta, Aasiasta ja Etelä-Amerikasta. Vierailevia professoreita oli eri puolilta maailmaa. Aluksi tutkimus oli Elfvingin mukaan sitä, että mietittiin mitä Toyotan autoteollisuuteen kehittämät ohjeet ja termit tarkoittivat rakentamisen kannalta. Alkuvaiheessa tutkijoilla oli vaikeuksia löytää yrityksiä jotka olisivat halunneet lähteä kokeilemaan leanin rakentamisessa. Yksi kiinnostuneista oli viihdejätti Disney, jonka rakennusprojektiin Elfving pääsi mukaan väitöskirjaansa tehdessään.

Sutter Health –sairaalan rakentaminen oli toinen leanin ja integroidun projektitoimituksen läpimurtoon vaikuttanut hanke.

Tuon viiden vuoden aikana, jona Elfving oli Kaliforniassa, leanin suosio suorasta räjähti rakentamisessa.

Skanska halusi oppia leania

Vuonna 2004 Skanskan toimitusjohtaja Juha Hetemäki pyysi Elfvingiä töihin. Tekemään mitä?, Elfving kysyi. Sitä mitä teit Berkeleyssäkin, oli vastaus.

Elfving tarttui toimeen ja pyysi pian Glenn Ballardin Suomeen opettamaan Last Plannerin käyttöä. Skanska vieroksui silloin Last Plannerin nimeä. Skanskassa puhuttiin aluksi luotettavasta tuotannosta ja myöhemmin tuottavuustyökalusta.

Lean on Skanskan toiminnan ytimessä, koska yhdessä BIM:n kanssa sen odotetaan merkitsevän tuottavuusharppausta rakentamiseen. Leanista ei Skanskassa puhuta kuitenkaan isoin kirjaimin eikä työmailla välttämättä puhuta myöskään tahtituotannosta tai hukasta vaan toiminnan parantamisesta.

”Hukka-sanan käytössä pitää olla varovainen”, Elfving sanoo. Se ymmärretään helposti väärin, koska leanissa erotellaan tarkasti asiakkaalle arvoa tuottava työ muusta työstä. Tuo kaikki muu ei ole työntekijän näkökulmasta hukkaa.

”Lean ei ole työkalu vaan kulttuuri- ja kompetenssijuttu. Siitä puhumista ei voi koskaan lopettaa, sillä koko ajan tulee uusia ihmisiä jotka on koulutettava sen käyttöön ja ajatusmaailmaan.”

Lean vähentää häiriöitä ja puskureita

Ihmiset eivät Elfvingin mukaan aina ymmärrä, miksi käytetään tahtiaikataulua ja Last Planneria.

Aikataulut ovat hänen mukaansa liian pitkiä siksi, koska rakentamisessa on paljon häiriöitä. Siksi puskurina käytetään joko aikaa, kapasiteettia tai varastoja. Puskurina voi olla tyhjä mesta ja varamesta. Puskureina voi olla myös iso työntekijä- tai konemäärä.

”Jos haluaa lyhentää aikataulua, pitää vähentää häiriötä”, Elfving. Siinä leanin työkalut tulevat avuksi. Niitä käyttämällä työvoiman tai kalliiden koneiden ei tarvitse odottaa töihin pääsyä.

Skanskassa tuotannon luotettavuuteen pyritään yhteisten, käytännössä testattujen toimintatapojen kautta. Skanskalla on Elfvingin mukaan vahva korrelaatio, että jos työmaa toimii yhtiön toimintajärjestelmän mukaan, projektin talous on hyvin hallinnassa. Toimintatapaan kuuluu jatkuvat mittaukset siitä, onko asiat tehty Skanskan tavan mukaisesti. Yhteiseen toimintatapaan päädyttiin pohjoismaisella tasolla, kun nähtiin, että projektin onnistumisten välillä oli isoa hajontaa.

”Yhtiössä haluttiin alaspäin menevät piikit pois.”

Sisätyöt menevät kohta jo tahdissa

Skanskalla on asunto- ja toimitilarakentamisessa puolen tusinaa pilottiprojektia, joissa harjoitellaan jo tahtituotannon käyttöä lähinnä sisävalmistustöissä. Tahtituotannon pilotteja on monilla muillakin Aalto-yliopiston vetämässä Building 2030 -hankkeessa mukana olevilla rakennusliikkeillä.

Yhtään kokonaista kerrostaloa ei Suomessa ole kuitenkaan vielä rakennettu tahtituotantona. Rakentamistalouden professori Olli Seppänen uskoo kuitenkin, että se voisi olla jo ensi vuosikymmen lopulla vakiotapa rakentaa ainakin asuntoja.

Elfving arvioi, että tahtituotannon läpimurtoon menee vielä vuosia. Periaatteessa muutos voitaisiin käynnistää vaikka heti, mutta kestää vuosia, että saadaan varmuus, että sitä voidaan käyttää ja ennen kaikkea saadaan kehitettyä henkilöstön osaaminen sen tekemiseen.

Tahtituotanto ei ole Elfvingille itseisarvo. ”Tahtituotannon tehtävä on poistaa häiriöitä tuotannosta. Jos niitä ei voida poistaa, tahdista ei ole hyötyä tai se voi olla jopa vaarallinen.”

Last Plannerin käytön pitää hänen mukaansa olla ensin kunnossa. ”Muuten käy niin, että kun tahtiin tulee ensimmäiset häiriöt, hypätään takaisiin perinteiseen rakentamistapaan.”

Hänen arvionsa on, että tahtituotantoa käytetään sisävalmistustöissä jo muutaman vuoden kuluttua. Parhaiten se sopii hänestä juuri tällaiseen toistuvaan tuotantoon. Sitä käytetään myös silloin, jos aikataulua on kurottava kiinni, kuten tällä hetkellä tehdään Helsingissä Kaupunkiympäristötalon kohteessa.

Kaupunkiympäristötalon tahtituotannosta on valmistumassa diplomityö. Nykyisin Skanskassa diplomitöiden tuloksia ei päästetä katoamaan arkistoihin, vaan jokaiselle aihealueelle on vastuuhenkilö, joka katsoo, että uusin tieto menee käytäntöön.

Tahtituotanto ei Elfvingin mukaan onnistu, jos esimerkiksi suunnittelu on myöhässä tai työmaalla on paljon töitä, joita kukaan ei ollut edes suunnitellut. Vaikeuksia voi tulla myös jos kriittisten materiaalien, kuten julkisivuelementtien saanti ei ole taattu kuumassa kysyntätilanteessa.

Työmailla talotekniikkapuoli on perinteisesti herkin häiriöille. ”Tate joutuu korjaamaan muiden viivästykset. Varsinkin sähkömiehet ovat välillä kohtuuttomassa tilanteessa.”

Skanskalla on asuntopuolella omat talotekniikkaresurssit, mikä pienentää riskejä. Sitä pienentävät myös vakiintuneet aliurakoitsijakumppanit.

Tahtituotannon esteet voivat johtua myös paikallisista pullonkauloista. Esimerkiksi laatoittajista tai mattomiehistä voi olla pulaa. Rakennustuotteista keittiökalusteet on aina isoin laadullinen haaste, sillä investointi on asiakkaalle kallein ja siksi puutteisiin kiinnitetään eniten huomiota. Keittiökalusteista puuttuu Elfvingin mukaan valitettavan usein pieniä asioita.

Vielä lähivuosina Skanskalla ei ole tarkoitus tehdä tahdilla koko rakennusta. Ainoa poikkeus tästä voisi olla BoKlokin juuri alkanut kerrostalotuotanto. Siinä käytetään valmiita moduuleita.

Allianssihankkeet tekivät leanin työkalut tutuiksi

Laajassa mittakaavassa teolla lean alkoi Suomessa yleistyä vasta 2010-luvulla allianssihankkeiden kautta, joiden työkaluiksi USA:n integroiduissa projektitoimituksissa testatut Last Planner ja Big Room sopivat mainiosti.

”Lauri Merikallio saa kaiken sulan hattuunsa alliansseista”, Elfving sanoo. Elfving oli vielä Berkeleyssä, kun Merikallio tuli sinne puoleksi vuodeksi seuraamaan vaimonsa väitöskirjan tekoa. Sinä aikana hän piipahti muutamalla lean-luennolla, mutta mikä tärkeintä, hän näki käytännössä, miten integroitua rakennusprosessia hoidettiin. Ne ovat luonteeltaan hyvin lähellä allianssia.

Merikallion perustama konsulttitoimisto Vison onnistui sitten innostamaan Liikenneviraston allianssiurakan käyttöön. Mallia allianssiurakoihin haettiin Amerikan lisäksi Australiasta.

Elfving itse kiinnostui Englannin allianssiurakoista noin neljä vuotta sitten. Hän sai mahdollisuuden selvittää ovatko englantilaisten allianssihankkeet todella niin mahtavia maailman pelastajia, kun englantilaiset hehkuttivat. Tätä ei hänen mukaansa voinut arvioida muuten kuin olemassa riittävän syvällä hankkeessa sisällä.

Elfving pääsi mukaan kahden miljardin punnan vesihuoltohankkeeseen, jossa oli mukana enemmän ihmisiä kuin Skanskan palveluksessa Suomessa. Hän vastasi hankkeessa alihankintaketjun integroinnista. Hankinnat oli hänelle tuttu alue, sillä hän oli aiemmin vastannut Skanskan pohjoismaisesta hankintatoimesta, joka ulottui Puolasta Kiinaan.

Elfvingin johtopäätös tuosta kahdesta vuodesta oli, että englantilaiseen tyyliin toiminnassa oli paljon hehkutusta, mutta paljon oikeasti hyvääkin. Suomeen nähden huomattavaa oli innovoinnin runsaus. Siihen kannusti se, että yksityistetyt vesilaitokset joutuivat vastaamaan valtion asettamiin tiukkoihin vaatimuksiin. Ne puolestaan siirrettiin sitten allianssin kehitysvaiheeseen, jossa innovoitiin keinoja. Yksi näistä vesihuoltohanke alliansseista, jossa Skanska on mukana valittiin maailman neljän innovatiivisimman rakennushankkeen joukkoon.

Englannissa yksi henkilö oli projektissa vastuussa pelkästään innovaatioista.

Elfving on varma, että Suomessakin innovaatioiden rooli kasvaa varsinkin allianssihankkeissa.