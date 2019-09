Rakennustyömaiden siirtotyöläiset tekevät töitä jopa ilman palkkaa Qatarissa

Qatarin siirtotyöläisten karmeat työolot nousivat aiemmin valokeilaan vuoden 2022 jalkapallon MM-kisojen rakennustöiden vuoksi. Tänä vuonna Qatarin Dohassa järjestetään myös yleisurheilun MM-kisat, jotka alkavat ensi viikolla. Mediahuomion luoman paineen alla Qatarin viranomaiset lupasivat edistää siirtotyöläisten oikeuksia, mutta tulokset ovat jääneet heikoiksi.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin tuore tutkimus All work, no pay: The struggle of Qatar’s migrant workers for justice paljastaa, miten sadat siirtotyöläiset ovat joutuneet taistelemaan kuukausia saadakseen palkkaa jo tehdystä työstä.

Amnestyn tutkimuksessa seurattiin kolmea eri rakennus- ja siivousalan yritystä sekä yli 2000:ta siirtotyöläistä. Kyseiset yritykset eivät tehneet jalkapallon MM-kisoihin liittyviä rakennustöitä.

Tutkimuksessa seuratut yritykset pitivät työmaat käynnissä, vaikka niillä ei ollut varaa maksaa työntekijöilleen palkkaa. Siirtotyöläisten sopimukset irtisanottiin kuukausien palkattoman työn jälkeen, ilman korvausta tehdystä työstä.

Maaliskuussa 2018 Qatarin viranomaiset perustivat erillisen komitean (Committees for the Settlement of Labour Disputes), jonne siirtotyöläiset saivat tehdä valituksia esimerkiksi maksamattomista palkoista. Komitea sai ainakin 6000 valitusta vuoden 2018 aikana. Amnestyn tietojen mukaan yksikään valituksia tehneistä 1620 työntekijästä ei saanut kompensaatiota komitean kautta.

Lain mukaan komitean pitäisi käsitellä valitukset kuuden viikon kuluessa. Amnestyn mukaan työntekijät joutuivat odottamaan käsittelyjä kolmesta kahdeksaan kuukautta. Tämän ajan he elivät ilman tuloja työleireillä, joissa puhdasta vettä ja ruokaa oli saatavilla rajallisesti.

Lokakuussa 2018 Qatarin viranomaiset perustivat säätiön (Workers’ Support and Insurance Fund), jonka kautta voi hakea kompensaatiota maksamattomista palkoista. Nyt, lähes vuotta myöhemmin, säätiö on varaton, eikä yksikään siirtotyöläinen ole saanut korvauksia sen avulla.

Amnestyn mukaan osaa työntekijöistä painostettiin jättämään valitusprosessi kesken. Heille maksettiin murto-osa palkasta ja lentolippu kotiin.

“Siirtotyöläiset ovat Qatarin talouden selkäranka. Heillä on oikeus saada reilua kohtelua työmailla, ja mikäli heidän oikeuksiaan loukataan, jokaisella täytyy olla mahdollisuus saada apua valitusten tekemiseen ja kompensaation saamiseen”, Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson sanoo tiedotteessa.

Qatarissa työskentelee yli kaksi miljoonaa siirtotyöläistä. Yksi syy siirtotyöläisten vaikeaan tilanteeseen on maassa laajasti käytetty kafala-systeemi, joka sitoo siirtotyöläiset työnantajaansa. Pahimmillaan työnantaja voi estää työntekijää irtisanoutumasta tai lähtemästä maasta. Amnesty on jo vuosia vaatinut Qatarin viranomaisia lakkauttamaan kafala-systeemin.

Amnesty vaatii Qatarin viranomaisia turvaamaan kompensaatiosäätiön rahoituksen. Lisäksi komiteaan pitää palkata riittävästi tuomareita, jotta siirtotyöläisten tekemät valitukset käsiteltäisiin lain velvoittamassa ajassa. Viranomaisten täytyy varmistaa myös se, että siirtotyöläisten oikeuksia polkevat yritykset päätyvät oikeuden eteen.