Ruotsalainen Engströmgruppen ostaa suomalaisen Ouman-konsernin

Yrityksen pääkonttori on Suomessa, mutta sillä on toimintaa myös Virossa, Ruotsissa sekä Venäjällä. Yrityksen suurin oma tehdas on Virossa. Konsernin liikevaihto on 35 miljoonaa euroa ja työntekijöitä sillä on noin 300.

Oumanin edellinen omistaja oli alankomaalainen AAC Capital.

Ruotsalainen Engströmgruppen puolestaan on yksityinen teollisuuden monialayritys, joka ostaa ja kehittää yrityksiä, joiden tulevaisuuteen se uskoo. Yritysryhmään kuuluu 26 yritystä, joiden toimialat vaihtelevat meriturvalaitteiston tuotannosta tekniseen kauppaan sekä teollisuuden ja kiinteistöjen energiatehokkuuteen.

Engströmgruppenin viime vuoden liikevaihto oli 2 miljardia kruunua. Sillä on yli 700 työntekijää Pohjoismaissa sekä Baltiassa.

Ouman jatkaa oston jälkeen itsenäisenä yrityksenä, ja nykyinen toimitusjohtaja Matti Lipsanen jatkaa tehtävässään.

”Uskon lujasti Ernströmgruppenin hajautettuun hallintomalliin, joka antaa Oumanille mahdollisuuden kehittää liiketoimintaansa tulevaisuudessa”, Lipsanen sanoo tiedotteessa.