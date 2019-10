Are sai suuren sairaalaurakan

Bothnia High 5 -allianssi on valinnut Aren talotekniikkaurakoitsijaksi Vaasan sairaanhoitopiirin H-uudisrakennuksen rakentamiseen. Talotekninen kokonaisuus pitää sisällään putki-, sähkö- ja ilmanvaihtourakoiden lisäksi myös muut talotekniset työt, kuten rakennusautomaatio-, sprinkleri- ja putkipostiurakat.

Sopimus tehtiin YIT:n ja Aren kesken, ja sen arvo on lähes 30 miljoonaa euroa. Are on ollut mukana jo hankkeen kehitysvaiheessa.

Vaasan keskussairaalan H-uudisrakennus rakennetaan Bothnia High 5 -projektiallianssina yhdessä Vaasan sairaanhoitopiirin, YIT:n, Granlund Pohjanmaan, Ramboll Finlandin sekä Raami Arkkitehtien ja Arkkitehdit Kontukosken kanssa.

Uusi rakennus yhdistää erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon maakunnallisia ja yksityisiä palveluita. Digitalisaation ja etäyhteyksien avulla palvelut tuodaan tasapuolisesti asiakkaiden lähelle asuinkunnasta riippumatta. Uudisrakennus suunnitellaan muuntojoustavaksi ja monikäyttöiseksi ja se otetaan käyttöön vuonna 2022.