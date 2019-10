Niin sanotussa hybridikerrostalossa yhdistyvät puu- ja kivirakenteet. Valmistaja Cubestan mukaan eri rakenteet yhdistyvät tarkoituksenmukaisella, ekologisella ja arkkitehtonisesti näyttävällä tavalla.

Yhtiö on kehittänyt projektiaan keväällä käynnistyneessä Asumisen Tulevaisuus (ASTU) -hankkeessa. Sen visiona on Suomi asukaskeskeisen rakentamisen ja palvelujen avoimen ekosysteemin edelläkävijänä 2023.

Hanke on monitieteinen ja sen tarkoitus on edistää asuinrakentamisen ja asumispalvelujen toimijoiden avointa ja ennakkoluulotonta yhteistyötä. VTT:n vetämässä Co-innovation hankkeessa on Cubestan lisäksi mukana myös muita uuden ajan asumispalveluja kehittäviä yrityksiä.

Cubestan asuntomessuille valmistuvat kerrostalo on yksi hankkeen niin sanottu living lab -ympäristö.

”Osana hanketta olemme käynnistäneet projektin, jossa tavoitteenamme on esitellä joukko asumisen palveluja asuntomessuilla ja testata niitä loppuvuosi uusien asukkaiden kanssa. Messutalomme toimivat kokeilualustana erilaisille asumisen palveluille, mutta haluamme laajentaa ne koskemaan koko korttelia ja asuinaluetta”, Cubestan toimitusjohtaja Ilkka Rainio kertoo.

Ensimmäiseksi valmistuvan kerrostalon porrashuoneissa on esimerkiksi kylmäsäilytystilat, joihin voidaan toimittaa ruokatoimituksia. Etätöitä varten talosta löytyy oma etätyötila. Lisäksi kortteliin sijoittuu sähköpyörien ja -autojen latauspisteet.

Asunnot on varusteltu hieman normaalia perusasuntoa monipuolisemmin. Huoneistoissa on sähkölukitus, robotti-imuri ja hälytysjärjestelmä sekä ilmankosteutta mittaava ilmanvaihtokone.