Rakentaminen alkoi Tuusulan Rykmentinpuistossa

Hyrylän keskustan ja Keravan välisen Rykmentinpuiston uuden asuinalueen ensimmäisen tontin rakentaminen on käynnistynyt Tuusulassa.

Puustellinmetsässä Kulloontien varrella sijaitsevan rivitalotontin rakentaminen on aloitettu maanrakennustöillä. Kaupat kolmesta tontista solmittiin vuodenvaihteessa. Mallirakennus oy rakennuttaa kohteeseen ensimmäisessä vaiheessa 11 rivitaloasuntoa, jotka sijoittuvat aivan tulevan asuntomessualueen naapuriin. Kaksi seuraavaa tonttia valmistuvat tämän jälkeen.

Ensimmäisten asuntojen on määrä valmistua jo ensi syksynä. Yhteen ja kahteen kerrokseen rakentuvat rivitalokodit eivät kuitenkaan ole kesän 2020 Asuntomessuilla messukohteena, vaan ne rajautuvat asuntomessualueen ulkopuolelle.

”Asuntomessut on hyvä startti Rykmentinpuistolle. Olemme erinomaisessa tilanteessa, kun myös messualueen ulkopuolisille tonteille on kysyntää ja rakentaminen on käynnistynyt”, Tuusulan pormestari Arto Lindberg sanoo tiedotteessa.

Tuusulan kunta kehittää Rykmentinpuiston alueesta vetovoimaista, uutta asuinaluetta jopa 15000 asukkaalle.

”Meillä on lukuisia hankkeita alkamassa, ja uskon, että tulevina vuosina alueella on jo useita nostureita pystyssä”, Rykmentinpuiston ohjelmapäällikkö Tuomo Sipilä toteaa.

Noin 480 hehtaarin kokoinen Rykmentinpuisto sijaitsee entisen Hyrylän varuskunnan alueella, aivan Hyrylän keskustan tuntumassa. Alueella järjestetään valtakunnalliset asuntomessut vuonna 2020.