Kymmenen miljoonan euron Perhelä-korttelin sopimus etenee Järvenpäässä, rakentaminen alkanee vuonna 2021

Järvenpään keskustassa olevan Perhelä-korttelin rakentamisen piti alkaa lokakuussa 2018, mutta kohteen toteuttajaksi valittu rakennusliike Lujatalo vetäytyi hankkeesta kalkkiviivoilla.

Nyt tavoitteena on, että rakentaminen alkaa vuoden 2021 aikana. Kortteliin on suunniteltu 20-kerroksinen tornitalo, kaksi matalampaa kerrostaloa ja toimisto- ja liiketiloja.

Kaupunki ja uudeksi kumppaniksi valittu rakennusyhtiö YIT käynnistivät alkuvuodesta korttelin yhteissuunnittelun, jossa ollaan nyt edetty sopimusvaiheeseen.

Kaupunginhallitus käsittelee maanantain kokouksessaan sopimuskokonaisuutta ja esittää kaupan hyväksymistä. Sopimuskokonaisuuteen kuuluu Perhelä-tontin myymisestä YIT:lle tehtävän kauppakirjan lisäksi toteuttamissopimus, jossa sovitaan muun muassa aikataulutuksesta.

Kaupunginvaltuuston käsittelyyn asia tulee 11. marraskuuta.

”Olemme kovaa vauhtia saamassa kaupungillemme keskeisen hankkeen toteuttamisvaiheeseen”, Järvenpään elinvoimajohtaja Marko Lehenberg sanoo tiedotteessa.

Perhelä-korttelin kokonaiskauppahinta on esityksen mukaan kymmenen miljoonaa euroa. Hintataso on varmistettu kahden ulkopuolisen kiinteistöarvioitsijan lausunnolla.

Toteuttamissopimuksen allekirjoituksen edellytyksenä on valtuuston hyväksynnän lisäksi se, että YIT Suomi Oy:n toimivaltainen toimielin hyväksyy hankkeen.

Toteuttamissopimukseen on sisällytetty myös suunnitteluvarausmaksu ja sopimussakko, mikäli YIT ei tee lopullista kauppaa tai täytä rakentamisvelvoitettaan sopimuksen mukaisessa aikataulussa.

Rakennushanke jatkuu kaavoituksen käynnistämisellä ensi vuoden alussa ja jatkuu siitä rakennuslupakäsittelyllä.

Tavoitteena on, että rakentaminen alkaa mahdollisimman pian sen jälkeen, kun asemakaava on saanut lainvoiman ja hankkeella on hyväksytyt rakennusluvat.