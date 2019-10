Pakrak urakoi Espoon Asunnoille ison kohteen Lippajärvelle

Kohteeseen tulee yhteensä neljä viisikerroksista rakennusta. Asuntojen koot vaihtelevat 38-neliöisestä yksiöstä 85-neliöiseen perheasuntoon. Asuntojen keskipinta-ala on 53,8 neliötä. Lisäksi kohteeseen toteutetaan kolme talosaunaa, pesula ja kerhohuone.

Kolkekannaksentie 1 on Espoon Asunnoille noin 26 miljoonan euron arvoinen investointi. Kohde toteutetaan Aran 40 vuoden pitkällä korkotuella.

Syksyllä 2021 valmistuva kohde on Espoon Asuntojen ensimmäinen kiinteistökehityskohde, joka on edennyt urakkasopimusvaiheeseen. Kolkekannaksentien lisäksi Espoon Asunnoilla on käynnissä kiinteistökehityshanke Suvelassa.

Kolkekannaksentielle tulevan uudiskohteen paikalla aiemmin sijainneet luhtitalot purettiin alkuvuodesta 2018. Ne olivat valmistuneet vuonna 1976.

”Lähdimme hakemaan kaavamuutosta, koska kiinteistö oli tullut elinkaarensa päähän ja selvää oli, että tehokkaammalla tontinkäytöllä asuntojen määrä olisi mahdollista moninkertaistaa. Tontille toteutetaan Espoon Asuntojen vuokra-asuntojen lisäksi TA-Asumisoikeus oy:n rakennuttamia asumisoikeusasuntoja”, Espoon Asuntojen rakennuttamisjohtaja Pirjo Räihä sanoo tiedotteessa.

Kyseessä on Pakrakin ja Espoon Asuntojen toinen yhteinen hanke. Ensimmäinen yhteistyökohde käynnistyi alkukeväästä 2019 Vermonniityn alueella.